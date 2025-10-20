Китай представя най-големия безпилотен товарен самолет в света

На 7-ото изложение за хеликоптери в Китай в Тиендзин, китайският авиационен сектор представи модел на най-големия товарен дрон в света - Ibis Shadow 60, разработен на базата на дизайна на действащия военнотранспортен самолет Y-9.
Новият самолет има излетно тегло над 60 тона и има потенциала да революционизира автономността на логистиката, като позволи на полуавтономни и в крайна сметка напълно самоуправляващи се самолети да доставят големи обеми доставки на дълги разстояния, пише MWM. Y-9 беше въведен в експлоатация през 2012 г. като среден многофункционален/военнотранспортен самолет с четири турбовитлови двигателя, има товарен отсек с вътрешен обем от 155 кубически метра и се произвежда в значителен мащаб паралелно с по-големия реактивен Y-20. Подобно на Y-9, Ibis Shadow 60 е проектиран да превозва големи полезни товари, като военни превозни средства, хеликоптери и изтребители, което позволява бързо разполагане, включително на места, които са оспорвани от враждебни сили или по друг начин са труднодостъпни.
Китайският авиационен сектор вече е постигнал значителен напредък в оперативното внедряване на безпилотни транспортни самолети и в момента е водещ в света в тази област със значителна преднина. По-лекият безпилотен транспортен самолет CH-YH1000 на 19 януари 2025 г. завърши тест за рулиране с пълно натоварване в реални експлоатационни условия. Самолетът има полезен товар от 1000 килограма и се очаква неговото разработване да проправи пътя за въвеждането в експлоатация на по-големи безпилотни транспортни самолети като Ibis Shadow 60.
Очаква се автономизацията на други задачи във ВВС, включително проверки по поддръжката, нанасяне на стелт покритие и евентуално аспекти на въздушното командване и контрол и зареждането с гориво във въздуха, да последва този напредък, като се използва значителното лидерство на Китай в научноизследователската и развойна дейност, свързана с изкуствения интелект.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.