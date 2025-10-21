IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лидерите на 19 страни призовават Антонио Коща за промяна на курса на ЕС

Призивът беше отправен в общо писмо, адресирано до председателя на Европейския съвет

21.10.2025 | 23:15 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Лидери на 19 страни от Европейския съюз призоваха за съществена промяна на курса на ЕС, предаде Ройтерс.

Призивът беше отправен в общо писмо, адресирано до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с което Ройтерс се е запознал. Писмото е било пратено преди срещата на върха на ЕС, която ще се състои в четвъртък. Сред подписалите го лидери са германският канцлер Фридрих Мерц, италианската премиерка Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон.

„Искаме да запазим Европейския съюз заради това, което той представлява - свобода, сигурност и просперитет. За да постигнем това, трябва да променим курса му. Не само малко, а съществено“, се казва в писмото.

В него лидерите говорят за повишаване на икономическата конкурентоспособност на ЕС, призовават за модернизиране на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, за ускоряване на европейско ниво на контрола върху сливанията и на процедурите за отпускане на държавна помощ. Лидерите призовават и за „систематичен преглед на всички регулации на ЕС, за да се идентифицират онези правила, които са „излишни, прекомерни или небалансирани. 

ЕС Антонио Коща
