IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Председателят на Европейския съвет Коща идва у нас на 4 септември

Той ще се срещне с премиера Росен Желязков

29.08.2025 | 16:07 ч. Обновена: 29.08.2025 | 16:37 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите.

Преди това същия ден Коща ще посети и Румъния за разговори с президента Никушор Дан.

Визитата е в рамките на неговата "Обиколка на столиците" в повечето европейски страни и срещи с техните лидери, на които Коща ще обсъди главните политически приоритети и работните методи на Европейския съвет, отбелязва БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Европейски съвет Антонио Коща посещение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem