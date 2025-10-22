Руска въздушна атака в Киев, има щети по сгради

За поредна вечер украинската столица Киев стана обект на руска въздушна атака. Съобщава се за нанесени щети върху жилищни сгради от балистични ракети, както и за запалили се автомобили.

Междувременно беше обявена тревога поради опасност от дронове във Воронежка, Тулска и Самарска област, както и републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, а също и в Ставрополският край.

Съобщава се и че летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени, съобщи БНР.

По-рано украинската армия обяви, че е поразила химически завод в руската Брянска област. Използвани са били ракети и дронове срещу съоръжението, в което се произвеждат барут, експлозиви и компоненти за ракетно гориво.

За момента няма потвърждение от руска страна за въздушния обстрел.

Стана ясно и че генералният секретар на НАТО Марк Рюте отпътува за Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп.

По-рано президентът на Съединените щати обяви, че не планува скоро среща с руския си колега Владимир Путин - няколко дни, след като обяви, че очакване да се срещне с него в рамките на две седмици, за да договорят мир в Украйна.

Изявлението му дойде часове след като руският външен министър Сергей Лавров отхвърли призива на Съединените щати, Европейския съюз и Украйна за незабавно прекратяване на огъня между двете армии.

Междувременно - украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че "прави всичко, за да избегне" дипломатическо решение на конфликта".