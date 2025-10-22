Тръмп създава два класа федерални служители - платени и неплатени

Администрацията на Тръмп създава двустепенна система в рамките на затвореното федерално правителство, като плаща на някои служители, които трябва да са на работа, дори когато много от техните колеги работят без заплати.

Тези, които все още получават заплати, включват военнослужещи в активна служба, служители по депортирането и въздушни шерифи, както и 70 000 агенти по правоприлагането, разпределени в Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешната сигурност. Къде и как администрацията намира пари за тези заплати – и дали маневрата е законна – остава неясно, казват експерти.

Служителите на по-престижни или рискови позиции, като специални агенти на ФБР или служители по депортирането от Имиграционната и митническата служба, не отчитат загуби в банковите си сметки, въпреки че спирането на работата на правителството продължава вече четвърта седмица. Но в същите агенции техните колеги идват на работа всеки ден без заплата, докато не приключи конфликтът. Това включва и персонала зад кулисите, който организира пътуванията на агентите, поддържа техните превозни средства и обработва заплатите им, казаха няколко служители на ICE в интервюта.

Без индикации, че спирането на работата ще приключи скоро, недоволството нараства, пише WP.

„Наричат ни помощен персонал, но аз бих казал, че ние ги движим“, заяви един служител на ICE, който работи, но не получава заплата и който говори при условие за анонимност от страх от репресии. „Само защото имат оръжие, значки и власт, това не ги прави по-важни от нас. ... Това показва, че администрацията се интересува само от притежателите на оръжие.“

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън заяви, че всеки, който е разочарован от разликата в заплащането, трябва да обвинява демократите, че не са гласували за прекратяване на спирането на работата на правителството.

Правителството е в състояние на спиране от 1 октомври, тъй като двете политически партии се борят за политиката в областта на здравеопазването. Демократите настояват, че президентът Доналд Тръмп и Републиканската партия трябва да запазят субсидиите за здравно осигуряване като част от всяко споразумение за финансиране на правителството, но републиканците – които контролират и двете камари на Конгреса – казват, че няма да преговарят за здравеопазването, докато правителството не възобнови работата си.

След като Конгресът е в задънена улица и повече от 750 000 федерални служители са в неплатен отпуск, администрацията е предприела действия за запазване на правителствените услуги и изплащане на заплатите на служителите, които счита за приоритетни. Служители на Тръмп пренасочиха остатъчни средства от фонда за научни изследвания на Пентагона, за да покрият заплатите на активните военни, и насочиха средства от One Big Beautiful Bill – мащабния пакет от мерки за данъци и имиграция на Тръмп, приет през юли – към членовете на бреговата охрана, преразпределяйки 10 милиарда долара, предназначени за подкрепа на „мисията за защита на границите на Съединените щати“ на DHS, според текста на закона.

Други източници на финансиране са по-малко ясни.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Л. Ноем написа в социалните медии миналата седмица, че тайните служби, въздушните шерифи и служителите на реда, работещи за Американската митническа и гранична служба и ICE, скоро ще получат „супер чек“. Плащането, което се очаква да пристигне в сряда, ще включва „4 загубени дни, извънредния им труд и следващия им период на заплащане“, написа тя, без да уточнява източника на финансиране.

Директорът на ФБР Каш Пател също заяви миналата седмица, че президентът е „намерил начин“ да компенсира специалните агенти на ФБР по време на спирането на работата на правителството. Той не даде повече подробности.

„Хората, които искаме да бъдат платени, са платени“, заяви Тръмп преди седмица, говорейки в Овалния кабинет.

Президентът и бюджетната служба на Белия дом имат широка свобода по време на спирания, за да определят кои служители са от решаващо значение за националната сигурност и защитата на държавната собственост, които трябва да останат на работа, дори когато средствата за заплащането им са изчерпани. Другите цивилни служители са в отпуск.

През 2019 г. Конгресът прие закон, подписан от Тръмп, който гарантира, че служителите ще получат заплатите си след спирането, включително работниците, които не са били повикани на работа по време на затварянето. Администрацията на Тръмп предложи да не плаща на отпуснатите служители, което вероятно е в нарушение на този закон.

Тръмп претендира за широки правомощия да прехвърля средства, за да продължи да плаща на други служители. Миналата седмица президентът заяви, че правомощията му като главнокомандващ му дават възможност да пренасочва неизмерими суми в рамките на Министерството на отбраната, за да изплаща заплатите на активния персонал, въпреки че контролът му над армията е без значение за конституционните правомощия на Конгреса по отношение на разходите.

В разпространените сред законодателите тези за обсъждане главният юрист на бюджетната служба на Белия дом написа, че „съвкупността от кризи“ в страната и в чужбина принуждава президента да пренасочи средства от Пентагона без одобрение от Конгреса, за да изплати заплатите на военнослужещите.

Марк Паолета, главен юрисконсулт на Службата за управление и бюджет, цитира дузина примери, в които президенти са преразпределяли или изплащали пари, преди Конгресът да ги одобри – но повечето от тях са от 18-ти и 19-ти век, а откакто Конгресът прие закони през 1974 и 1982 г., които допълнително ограничават правомощията на президента по отношение на разходите, няма такива случаи.

„Неспособността на Конгреса да финансира военния ни персонал е неприемлива“, написа Паолета. „В такава тежка ситуация, в която няма други средства за изплащане на военните заплати и в която неизплащането на нашите войници пряко подкопава ефективността на другите средства... президентът може, в качеството си на главнокомандващ, да разпореди тези средства да бъдат използвани за покриване на военните заплати.“

Строги закони регламентират как и кога изпълнителната власт може да пренасочва средства, отпуснати от Конгреса, и администрацията вероятно нарушава няколко от тях, казват експерти. Като минимум, действията на Белия дом за разпределяне на средствата ще поставят на изпитание волята на законодателите да ограничат изпълнителната власт.

Все пак е трудно да се каже със сигурност, докато не стане ясно откъде точно администрацията черпи всичките си заплати по време на спирането на работата на правителството, каза Кевин Оуен, федерален адвокат по трудово право.

„Принуждаваме хората да работят, а те нямат никакви очаквания да получат заплата в близко бъдеще. Това е просто справедливост“, каза сенатор Рон Джонсън (републиканец от Уисконсин), който подкрепя мярката. „Това не струва нищо на правителството. Вече имаме законопроект, който ще им възстанови заплатите. Затова нека им платим предварително.“

Сред най-видимите служители, които остават без заплата, са тези, които отговарят за безопасността на американските полети.

Около 47 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност, отговарящи за проверката на пътниците в над 400 летища в цялата страна, няма да получат заплати, според служители на TSA и правителствен представител, които са говорили при условие за анонимност, тъй като не са упълномощени да обсъждат публично въпроса.

Решението е оставило някои служители по транспортната сигурност объркани и разочаровани.

Контрольорите на въздушното движение също работят без заплата. Но федералните подизпълнители, които обучават нови контрольори в академията на агенцията в Оклахома Сити, получават заплати, както и стажантите. Студентите, които завършват академията и започват обучение на работното място в обект на FAA, обаче не получават заплати.

По време на последната – и най-дългата – спиране на работата на правителството, което започна през 2018 г. и продължи до 2019 г., академията на FAA беше затворена за повече от месец. Затварянето влоши дългогодишния недостиг на контрольори, което забави още повече усилията на агенцията да реши проблема с липсата на персонал.

Този път агенцията е оставила академията отворена.

„Нашата работа по набирането, наемането и обучението на контрольори на въздушното движение продължава“, заяви агенцията в изявление. „Студентите са в клас, преминават към обучение в съоръженията и ние назначаваме успешните кандидати.“

Не беше ясно какви средства се използват за продължаване на дейността на академията. Планът за затваряне на Министерството на транспорта посочваше само, че „FAA разполага с достатъчно ликвидни средства, за да продължи дейността си по време на прекъсване на финансирането“.

В други части на правителството хората, които работят без заплата, са предимно на по-малко престижни административни длъжности, които според федералните служители администрацията на Тръмп погрешно третира като по-малко важни.

Във ФБР, например, специалните агенти получават заплати, но преводачите, някои адвокати и помощният персонал – не. Асоциацията на агентите на ФБР написа в изявление, че това е недалечногледна стратегия.

Подобно на това, в Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви към Министерството на правосъдието, агентите на правоприлагащите органи получават заплати, докато работниците в поддържащи роли не получават, според двама федерални служители, запознати с въпроса. Министерството на правосъдието препрати въпросите относно споразумението към OMB.

Служители на Министерството на вътрешната сигурност заявиха, че не са изненадани, че заплатите на специалните агенти, криминалните следователи и служителите на ICE, отговарящи за депортациите, продължават да се изплащат. Служителите отбелязаха, че имиграционният контрол е основен приоритет за администрацията от 20 януари насам и много федерални служители имат усещането, че ICE получава ресурсите, персонала и парите, които изчезват от други части на правителството.

Но Тръмп не плаща на хората, които правят възможно голяма част от неговата кампания за депортиране, предупреди един служител на ICE, който говори при условие за анонимност от страх от отмъщение. Това включва анализатори на разузнавателна информация, специалисти по конфискувано имущество, компютърни криминалисти, специалисти по отнемане на активи, служители по кибер операции, специалисти по криминалистични разпити и персонал по програми за помощ на жертви.