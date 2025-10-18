Тръмп обмисля подводен тунел, свързващ Аляска с Русия

Доналд Тръмп заяви, че ще разгледа плановете на високопоставен служител на Кремъл за изграждане на подводен тунел с дължина 70 мили, свързващ Русия с американския щат Аляска, пише The Telegraph.

Предложението беше повдигнато в Белия дом в петък, когато американският президент се срещна с Володимир Зеленски, своя украински колега, след като идеята беше лансирана в социалните медии ден по-рано от висш руски служител.

„Тунел от Русия до Аляска. Това е... интересно“, каза Тръмп, когато беше попитан за концепцията пред Зеленски, и добави, че „ще трябва да помисли“.

За украинския лидер срещата в петък имаше за цел да напредне в постигането на целта му да си осигури мощни американски ракети „Томахок“, които биха могли да бъдат използвани в подкрепа на военните усилия на Киев, като нанасят удари дълбоко в Русия.

Но Тръмп разби надеждите на Киев да се сдобие с оръжията в близко бъдеще, като заяви, че се надява да разреши конфликта „без да мисли за Томахок“.

Това стана след предупреждението на Владимир Путин в четвъртък, по време на изненадващ телефонен разговор с Тръмп, че такава стъпка би нанесла „значителни щети“ на отношенията между САЩ и Русия.

В публикация в социалните медии в четвъртък Кирил Дмитриев, специален пратеник на Кремъл за международно икономическо сътрудничество, роден в Украйна, и ръководител на руския суверенен фонд RDIF, разкри предложенията си за железопътна и товарна връзка на стойност 8 млрд. долара (6 млрд. лири) под Беринговия проток, свързваща руския регион Чукотка с Аляска.

Дмитриев предложи Илон Мъск, шефът на Boring Company и главен изпълнителен директор на SpaceX, да оглави плановете. Той написа:

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Миналата година бе съобщено, че технологичният магнат, който наскоро се забърка в публичен спор с Тръмп относно икономическата политика, е поддържал редовни контакти с Путин през последните две години, според The Wall Street Journal.

Дмитриев се е срещал на няколко пъти със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп, за разговори относно икономическите отношения между САЩ и Русия.

Към публикацията си той приложи груба графична репродукция на предложения маршрут, като заяви, че той може да бъде финансиран от RDIF, заедно с „международни партньори“.

Беринговият проток е подложен на чести земетресения и почти няма съществуваща инфраструктура, отчасти поради изключителната трудност да се работи при температури под нулата, което прави реализацията на такъв проект трудна за постигане.

Москва полага все по-големи усилия да спечели Тръмп с предложения за икономическо сътрудничество от началото на втория мандат на американския президент.

В публикация в социалната си платформа Truth Social след разговора си с Путин в четвъртък, Тръмп заяви, че двамата са „прекарали много време в разговори за търговията между Русия и САЩ, когато войната с Украйна приключи“.

Разговорът доведе и до разкриването на планове за втора среща на върха между руския и американския лидер, която ще се състои в Будапеща през следващите седмици.

Преди последната им набързо организирана среща в Аляска през август, Юри Ушаков, висш съветник в Кремъл, заяви, че двамата ще обсъдят „огромния неизползван потенциал“ в икономическите отношения между двете страни.

Путин също заяви през август, че САЩ и Русия обсъждат съвместни проекти в Арктика и Аляска, където според информациите последната се надява да разшири минните си операции на фона на отстъпващия полярния лед, причинен от климатичните промени.

Дмитриев по-рано спомена такива планове, като заяви пред руската държавна медийна агенция ТАСС, че страната „със сигурност обмисля възможността за съвместни руско-китайско-американски проекти, включително в Арктика, свързани с енергетиката“.