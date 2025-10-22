Песков: Нито Тръмп, нито Путин искат да губят време

Датите на срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща все още не са окончателно определени и е необходимо време за това, заяви в говорителят Дмитрий Песков.

"Датите на срещата на върха не са определени, това предстои да се направи, необходима е щателна подготовка преди това и отнема време“, каза Песков на брифинг за пресата в отговор на въпрос дали е имало пауза в подготовката на срещата между руския президент Владимир и американския му колега Доналд Тръмп или датите просто все още не са определени.

На въпрос дали има нещо конкретно, което е усложнило процеса на подготовка за срещата на върха, Песков отговори, че "няма нищо ново за казване по този въпрос“.

Решението за провеждане на среща на върха в Будапеща е било взаимно за руския президент Владимир Путин и неговия американски колега Доналд Тръмп, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

“Това беше взаимно желание“, каза той, когато го попитаха кой е инициаторът на срещата. “Наистина, образувалата се пауза изисква участие на най-високо ниво“, отбеляза говорителят, цитиран от ТАСС.

“Никой не иска да губи време, нито президентът Тръмп, нито президентът Путин“, заяви говорителят на Кремъл и още веднъж подчерта, че подготовка е необходима и изисква време.

На 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп заяви, че са се споразумели да се срещнат в Будапеща в близко бъдеще. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков също потвърди, че Москва и Вашингтон ще започнат подготовка за нова среща между двамата лидери, която може да се проведе в унгарската столица.

В отговор унгарският премиер Виктор Орбан нареди сформирането на организационен орган, който да улесни провеждането на срещата на върха.