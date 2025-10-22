Бизнесът с наемници е на прага на бум

Наемникът, пише Николо Макиавели, е „безполезен и опасен“. Той е „нелоялен, храбър пред приятелите си, страхлив пред враговете си“. Частният войник щеше да се обърне и да избяга, когато настъпиха проблеми. „Те нямат друга привлекателност или причина да останат на бойното поле, освен незначителна заплата, която не е достатъчна, за да ги накара да умрат за вас.“ И все пак, 500 години по-късно, бизнесът на частните военни компании (PMC), за да използваме съвременния евфемизъм, процъфтява, пише The Economist.

Конфликтите носят страдание, но и подхранват търсенето. Когато по-рано тази година Газа Хуманитарна Фондация (GHF) беше наета да разпределя помощи в Газа, тя привлече американската компания UG Solutions, за да й помогне с въоръжената охрана. Когато Русия се нуждаеше от хора за войната в Украйна и за операции в Африка, тя се обърна към Wagner Group, организация, подкрепяна от Кремъл и съставена от бивши руски специални сили.

Охранителният бизнес обхваща всичко – от закръглени охранители в търговски центрове и въоръжени охранители, наети от компании в опасни места, до наемници, които се сражават във войни. Мнозина са от една и съща група: бивши войници, често от специалните сили. И всички части на индустрията са се разрастнали през последните десетилетия, тъй като правителствата са съкратили въоръжените си сили, а частното търсене е нараснало. Сега вътрешни лица са развълнувани от възможното прекратяване на войната в Украйна, надявайки се, че възстановяването там ще бъде толкова добро за бизнеса, колкото беше в Ирак.

Началото на 2000-те години беше „истински бум“, казва Тим Спайсер, бивш офицер от британската армия, който основава както Aegis, така и Sandline International, друга частна военна компания. Ирак беше дом на десетки хиляди подизпълнители, по-голямата част от които не участваха в бойни действия.

В края на войната „каубоите“ се втурнаха, казва подполковник Спайсер. Но сега има половин дузина големи частни охранителни фирми с „корпоративни структури“, включително отдели за правни консултации, договаряне и персонал. Работата от типа на ПМК е само малка част от тяхната дейност. Те включват американската Constellis (която имаше приходи от 1,4 млрд. долара миналата година и наема над 12 700 души) и канадската GardaWorld (която оперира в десетки страни). Доналд казва, че пазарът е разделен между добре капитализирани фирми, подкрепени от рисков капитал и частно богатство, и по-нестабилни организации, които остават „в състояние на бездействие“, докато не се появи голям договор, след което често биват изкупувани от някоя от големите компании.

Индустрията е „атомизирана“ и по други начини, казва Шон Макфейт от Националния университет за отбрана във Вашингтон, бивш парашутист (който, по неговите думи, „създаде малки армии в Африка в интерес на САЩ“). Той разделя ПМК на три групи според езика, на който се дават заповедите, като всяка от тях има своя собствена култура: англоговоряща група, предимно от Америка, Европа и други англоезични страни; рускоговоряща група; и испаноговоряща група от бивши специални сили от Латинска Америка, по-специално от Колумбия, често обучавани от елитните американски „Зелени барети“.

Тъй като правителствата се борят да набират войници, ПМК предлагат евтин заместител, отчасти защото не изискват същото обучение, пенсии и обезщетения. Полковник Спайсер казва, че колегите му са изчислили, че един американски наемник е около седем пъти по-евтин от редовен войник, а британски наемник е десет пъти по-евтин. Колумбийските бойци също са изгодна сделка.

„Те струват около една четвърт от цената, която аз струвах, когато бях в бранша“, казва Макфейт.

За тези, които се записват, обаче, заплащането може да изглежда привлекателно. Колумбийските наемни войници печелят много повече, отколкото биха печелили в държавната служба, и често живеят в по-удобни условия. Руските наемници в Украйна според някои информации са получавали два пъти по-високо заплащане от редовните войници. Но парите не са единствената мотивация.

„Много от момчетата, които срещнах в тази индустрия, се включиха не защото парите бяха добри, а защото можеш да контролираш живота си“, казва Макфейт. „Можеш да откажеш да участваш в мисия. И това беше много привлекателно.“

ПМК-тата най-често не се включват в сериозни сражения. Но през последните десет години все повече от тях предлагат това, което Улрих Петерсон от Ливърпулския университет нарича „бойни решения“. Според него, в един момент в Украйна е имало над 50 000 търговски оператори, предимно с ниска квалификация и на руска страна, главно за да се избегне необходимостта от официална мобилизация.

Полковник Спайсер съжалява за негативните конотации на думата „наемник“. Той се оплаква, че възходът на разбойници като Вагнер, защитени от авторитарни държави, е опетнил по-законопослушните оператори. Г-н Петерсон установява, че от 1980 до 2016 г. присъствието на наемници е било свързано с 39% по-ниска степен на „виктимизация“ на цивилни лица. ЧВР, базирани в демократични страни, са били свързани с 66% по-ниска степен от фирми от недемократични страни. (Възможно обяснение е, че поне сред по-„корпоративните“ организации лошата репутация е вредна за бизнеса.) „Възприемането на индустрията като събиране на агресивни каубои е погрешно“, заключава той.

Все пак западните фирми имат своя дял от противоречия. В Газа вече несъществуващата GHF също използваше въоръжени наемници от Infidels Motorcycle Club, антиислямска американска мотоциклетна банда – въпреки че се смята, че повечето смъртни случаи около пунктовете за разпределение на помощи са причинени от израелските редовни сили. Frontier Services Group, създадена от Ерик Принс, известен мениджър, чиято компания Blackwater уби 17 иракски цивилни през 2007 г., беше подложена на американски санкции през 2023 г. за обучение на китайски военни пилоти.

Мнозина смятат, че индустрията е на прага на нова вълна на разширяване. „Мисля, че ще има нов бум“, казва полковник Спайсер. „Смятам, че проблемите, с които се сблъскахме при възстановяването на Ирак, ще бъдат значително усилвани в Украйна.“

За да се отговори на търсенето, вероятно ще има готов запас от хора. Войната в Украйна ще произведе хиляди закалени войници, запознати с най-новите технологии, като например ударни дронове. Володимир Зеленски, президентът на Украйна, заяви, че страната му обмисля създаването на свои собствени ПМК. Много елитни американски войници също току-що излизат от „почивка и възстановяване“ след падането на Кабул през 2021 г., казва човек, ангажиран в тази област. Те са готови за агресивната кампания на Америка срещу латиноамериканските наркокартели или за защита на добива на критични минерали в нестабилни държави.