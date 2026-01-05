Дмитро Кулеба може да се върне във властта на висок пост

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с бившия министър на външните работи Дмитро Кулеба и намекна, че той може отново да получи пост в правителството, съобщи "Страна.ua".

За това държавният глава написа в своя Telegram канал.

„Обсъдихме ситуацията около Украйна – както политическата, така и информационната. Важно е украинската гледна точка в света да бъде представена и това да става достатъчно силно. Радвам се, че Дмитро е в екипа на Украйна, и се договорихме да определим направленията на по-нататъшното взаимодействие“, написа президентът.

Припомняме, че през септември Кулеба напусна Украйна и се намираше в полския Краков. Пред западната преса той заяви, че е избягал от Украйна „като крадец през нощта“. Формалният повод за заминаването беше конференция в Южна Корея, но в действителност то беше свързано с това, че правителството забрани пътуванията в чужбина на бивши дипломати.

Впоследствие Кулеба се върна в Украйна и обясни защо не служи в армията: по думите му, той не е получавал повиквателна.

След оставката си Кулеба заяви, че Украйна няма достатъчно сили, за да промени ситуацията на фронта и да подобри преговорната си позиция, и че страната я очаква „тактическо поражение, но стратегическа победа“.