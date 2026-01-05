Риба тон, тежаща 243 килограма, бе продадена за рекордните $3,2 млн. СНИМКИ

Риба тон, тежаща 243 килограма, бе продадена за рекордните 3,2 млн. долара Снимка: БГНЕС/ EPA 1 / 7 / 7

Червена риба тон, тежаща 243 килограма, бе продадена за рекордните 3,2 милиона щатски долара (510 милиона японски йени) на първия търг за 2026 г. на токийския рибен пазар „Тойосу" (Toyosu), съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Победителят на аукциона бе корпорацията „Кийомура" (Kiyomura Corp.), чийто собственик Кийоши Кимура е начело на популярната верига Sushi Zanmai. Той е печелил годишния търг много пъти в миналото, като предишният му рекорд бе покупката на риба за 334 милиона йени (2,1 милиона долара) през 2019 г., припомня Асошиейтед прес.

На аукциона търговците оценяват характеристиките на месото на рибата - цвят, текстура и мазнината му. Ценната риба е уловена край бреговете на град Ома в Северна Япония – регион, за който се смята, че е сред производителите на една от най-хубавата риба тон в страната, като струва 2,1 милиона йени (13 360 долара) за килограм.

„Отчасти това е за късмет. Но, когато видя добре изглеждаща риба тон, не мога да устоя… Не съм я пробвал още, но трябва да е вкусна“, каза Кимура.

Стотици бройки риба тон се продават дневно на сутрешния търг, но цените са значително по-високи за рибата тон от Ома, особено на новогодишния аукцион.

Заради популярността на този вид риба за суши и сашими, тихоокеанската червена риба тон е била застрашен вид заради климатичните промени и прекаления риболов, но сега запасите ѝ се възстановяват, благодарение на усилията за съхраняването ѝ, припомня Асошиейтед прес.