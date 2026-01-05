IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Vamos Нико" скандират депутати във венецуелския парламент ВИДЕО

Днес се проведе първото заседание новата Национална асамблея

05.01.2026 | 19:54 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Много венецуелски депутати скандираха "Давай, Нико!" в подкрепа на сваления президент Николас Мадуро, отстранен насилствено от САЩ, по време на първото заседание на новата Национална асамблея, избрана на парламентарните избори през май, бойкотирани от голяма част от опозицията, предаде АФП.

Властта спечели 256 от 286 места, като само няколко опоненти участваха в изборите.

"Vamos Нико" беше един от обичайните лозунги на президентската кампания на Николас Мадуро, който днес ще се яви пред американския съд.

Николас Мадуро Венецуела парламент
