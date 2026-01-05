"Vamos Нико" скандират депутати във венецуелския парламент ВИДЕО

Много венецуелски депутати скандираха "Давай, Нико!" в подкрепа на сваления президент Николас Мадуро, отстранен насилствено от САЩ, по време на първото заседание на новата Национална асамблея, избрана на парламентарните избори през май, бойкотирани от голяма част от опозицията, предаде АФП.
Властта спечели 256 от 286 места, като само няколко опоненти участваха в изборите.
"Vamos Нико" беше един от обичайните лозунги на президентската кампания на Николас Мадуро, който днес ще се яви пред американския съд.
