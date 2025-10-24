Санкции или "Томахоук"? Само правдоподобни заплахи ще убедят Путин

Заплахата за въоръжаване на Украйна с ракети "Томахоук" трябва да бъде правдоподобна, за да възпре Путин. САЩ наложиха санкции на двете най-големи петролни компании на Русия, но не е сигурно дали това ще окаже натиск върху Русия да прекрати нахлуването си в Украйна, пише за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Способността на Украйна да поддържа войната е възпрепятствана от липсата на пари за плащане на оръжия и боеприпаси, както и от неспособността на Европа да предостави допълнителна помощ.

САЩ и Европа се нуждаят от стратегия, която интегрира санкции, военна помощ и други мерки в реална заплаха, за да убеди Русия да промени курса си.

Може ли налагането на санкции от САЩ на двете най-големи руски петролни компании, подкрепено от подобни мерки от Европа, да отбележи момента, в който трансатлантическият алианс най-накрая ще направи необходимото, за да окаже натиск върху Кремъл да прекрати инвазията си в Украйна? Би трябвало - но повярвайте, когато го видите.

Ако това беше лесно, щеше да се е случило отдавна. Но е трудно, защото Владимир Путин остава незаинтересован от мир, който не успява да донесе победата, която той търсеше в деня, в който нахлу. Трудно е и защото резервите на Украйна са изчерпани, американската администрация е била готова да се намеси само дотолкова, доколкото може да монетизира войната, а на Европа липсва военната дълбочина или единството на целите, за да запълни празнотата.

С други думи, липсата на решителност и реализъм на Запад насърчи Путин да вярва, че трябва само да изчака, докато поддръжниците на Украйна се провалят, за да може да постигне максималистичните си цели. За съжаление, последните действия на САЩ по отношение на санкциите и ракетите „Томахоук“ изглеждат по-склонни да се впишат в този модел, отколкото да го нарушат.

Обявяването на мерките срещу най-големите руски държавни и частни петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, от страна на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент е важно само ако засяга страните, които действително купуват руски петрол - Китай, Индия и Турция. Но тази част от уравнението, която не е свързана с САЩ, остава само заплаха: Когато мерките влязат в сила на 21 ноември, чуждестранните компании, които все още купуват петрол от „Роснефт“ и „Лукойл“, „рискуват“ да бъдат санкционирани и „може“ да се изправят пред наказания. Или не.

Това може да е достатъчно, за да изплаши индийските купувачи - докато не намерят заобиколно решение. Как ще реагират китайските рафинерии зависи от това какво им каже правителството. Но всичко това е несигурно, с отворен край и не е как ще убедите Путин да промени курса.

Част от решението са просто парите. Украйна има повече капацитет да произвежда оръжия и боеприпаси, отколкото пари в брой, за да ги плати. Политически Европа не може да се задълбочава повече в бюджетите, след като САЩ изтеглиха своя дял от помощта, но отговорът отдавна е изправен пред нейните лидери: Да се ​​използват останалите 140 милиарда евро (162 милиарда долара) от замразени активи на руската централна банка, като се превърнат в заеми, които ще бъдат изплатени, ако и когато Русия изплати следвоенните репарации, за които един ден международен трибунал ще постанови, че дължи. Това действие, все още блокирано от Белгия, би сигнализирало на Путин, че Украйна ще може да поддържа войната поне още две години.

Скъсяването на приходите на Русия също би помогнало. Санкции като тези, с които Бесент заплаши, са известни с това, че са трудни за прилагане и рискуват значителни геополитически странични ефекти в момент, когато Тръмп води отделна търговска война; по-директните инструменти биха включвали санкциониране на целия така наречен руски флот в сянка (най-новият пакет от санкции на ЕС добави още кораби към списъка, но не всички) и подпомагане на Украйна в кампанията ѝ за удари по руски петролни рафинерии и депа.

Единственият устойчив начин за противодействие на руските атаки с дронове и ракети срещу отбраната, енергийната инфраструктура и противовъздушната отбрана на Украйна е да се достави това, от което Украйна се нуждае, за да унищожи военните фабрики на Путин. Свалянето на въздушните нападатели е просто твърде скъпо, както по отношение на използваните прехващачи, така и на щетите, причинени от това, което преминава през тях.

Оттук и целият шум около американските крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег. За да покаже какво е възможно, Киев във вторник използва британска система „Сторм Шадоу“, за да удари химически завод в руския град Брянск, за който украинските военни твърдят, че произвежда барут и ракетно гориво. Брянск обаче е близо до Украйна.

Много от аргументите срещу изпращането на „Томахоук” са фалшиви и се изтъкват от правителството на САЩ всеки път, когато е под натиск да пусне нова оръжейна система. В коментари в Белия дом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в четвъртък, Тръмп заяви, че Томахавките са толкова сложни, че ще отнеме до година, за да се обучат украинците да ги използват, което означава, че американските военнослужещи ще трябва да извършват стрелбата. Това – с право – не е нещо, което той иска да разреши. Същото обаче беше казано и за обучението за използване на танкове Abrams, многоцелеви ракетни системи Himars и бойни самолети F-16, преди те евентуално да бъдат предадени. На украинците им отне няколко седмици (или месеци в случая с F-16), за да ги овладеят, а не прогнозираните години.

Съществува подобен погрешен аргумент, че няма реалистичен начин Украйна да изстрелва "Томахоук", които обикновено се изстрелват от военноморски кораби. Въпреки че САЩ са разработили наземна ракетна установка „Тайфон“, според историята тя е експериментална и всъщност не съществува. Това не е вярно. „Тайфон“ беше тестван през 2023 г., разпространен е сред американските морски пехотинци, разположен е във Филипините през 2024 г. и е участвал в учения в Австралия и Япония тази година. Построените вече са били оставени на склад в полза на нова система, по-подходяща за крайбрежни, противокорабни задачи, за които морските пехотинци биха се нуждаели от тях в потенциален конфликт за Тайван. Но пускови установки „Тайфон“, подходящи за сухопътната война на Украйна, съществуват; те стоят в склад. Не е ясно защо САЩ биха отказали да научат украинците да използват система за изстрелване, която не искат, или система за крилати ракети, която американските военни колеги вече притежават в някаква версия.

Руското производство на дронове, за разлика от украинското, е централизирано. Унищожаването на фабриката за дронове в Елабуга и няколко други завода би подкопало способността на Русия да води въздушната си война. „Химарите“ имаха огромно въздействие, когато бяха въведени за първи път през юли 2022 г., унищожавайки руски складове за боеприпаси и командни центрове на фронтовата линия в такива количества, че ожесточена офанзива, подобна на днешната, спря в безпорядък. Месец по-късно Украйна си възвърна 75% повече територия в рамките на няколко седмици, отколкото Русия е завзела през трите години война след това. Разбира се, руските генерали след това се приспособиха. Така че, макар HIMARS да не спечелиха войната, те със сигурност я промениха.

Истинският проблем не са „Томахоук“, санкциите или замразените активи. Това е западният постепенен подход, непоследователност и липса на решителност. Необходима е стратегия, която интегрира всичко това в една надеждна заплаха, способна да убеди публика в Кремъл.