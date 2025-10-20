Дипломация "Томахоук": Как Путин надхитри Зеленски

В петък, след среща с президента Зеленски, Тръмп заяви, че очаква с нетърпение да се срещне с президента Путин и да се застъпи за мирно споразумение, което ще остави Русия да контролира почти една пета от Украйна:

"Спрете на фронтовата линия и двете страни трябва да се приберат у дома, при семействата си."

Това е доста голяма промяна. Окрилен от успеха си в посредничеството за мир в Газа, Тръмп изглеждаше оптимистичен, когато отново насочи вниманието си към войната в Украйна, пише The Times.

Миналата седмица администрацията заяви, че високоефективната кампания на Киев за удари с дълъг обсег срещу руски нефтопреработвателни съоръжения е резултат от целеви данни, предоставени от американците. Тръмп изглеждаше склонен да позволи на украинците да придобият високоточните крилати ракети "Томахоук" с дълъг обсег. Пит Хегсет, военният министър на Тръмп, предупреди, че Вашингтон ще "наложи разходи на Русия", ако тя продължи конфликта.

Александър Стуб, президентът на Финландия, заяви в събота, че Тръмп "е давал морков на президента Путин и морковът е бил в Аляска... сега, ако погледнете езика, който той използва напоследък, има повече пръчка".

Изглеждаше идеален момент за Зеленски да се възползва от отношенията, които напоследък станаха по-сърдечни, и да натисне Тръмп за допълнителна подкрепа.

Може би не е очаквал да получи "Томахоук", но в миналото често е говорил за стойността на активи, които не е очаквал да получи – от изтребители F-16 до танкове M1 – за да извлече някаква утешителна награда вместо това. Според един украински военен представител „още няколко ракети Patriot и ракетни установки Himars биха били от незабавна полза“.

Кремъл даде знак, че е готов да отговори на ескалацията с ескалация. Путин предупреди, че предоставянето на "Томахоук" на украинците би било опасно провокативно действие, но също така намекна за някои от опциите, с които разполага.

Макар да не е ясно доколко неотдавнашната вълна от инциденти с дронове в цяла Европа е била наистина провокирана от Кремъл, имаше опит да се покаже колко разрушителна може да бъде Москва, ако реши. Британски източник от сферата на сигурността отбеляза:

"Всичко спря много бързо. Предполагам, че посланието е, че ако можеш да затвориш крана, можеш също толкова лесно да го отвориш отново".

Руското правителство въведе промени в закона, които ще му позволят по-лесно да мобилизира резервисти, като в същото време не направи нищо, за да потисне слуховете за потенциална мобилизация. Въпреки твърденията, че му липсват доброволци, Путин намекна, че в момент, в който Украйна се бори да събере войски, той лесно може да намери още, които да хвърли във войната.

Мелания Тръмп, която беше насочила вниманието на съпруга си към атаките в Украйна, се обърна лично към Путин по повод тежкото положение на децата, държани в Русия. Този месец осем от тях се събраха с семействата си и стана ясно, че Тръмп и Путин са поддържали връзка. Путин също беше откровен и щедър в похвалите си към известния с суетата си американски президент за усилията му за установяване на мир в Близкия изток.

Бяха подготвени почвата за Путин да поиска телефонен разговор с Тръмп точно преди посещението на Зеленски. За разлика от срещата им в Аляска през август, руският президент не се опита да прегази американския си колега с дълъг урок по история. По всички показатели той беше уважителен, дори изкусно почтителен на моменти. Макар да оспори твърдението на Зеленски, че Русия е в патова ситуация в Украйна, той позволи разговорът да се фокусира върху теми, близки до сърцето на Тръмп, по-специално възможностите за икономическо сътрудничество след войната и шансовете на Америка да спечели предимство пред бизнес конкурентите си.

В резултат на това екипи от „високопоставени съветници“ трябва да се срещнат, вероятно още следващата седмица, а Тръмп и Путин ще се съберат „скоро“. Тази среща трябва да се състои в Будапеща, макар че все още не е ясно как руският президент ще стигне дотам, без да минава през враждебни страни, задължени да изпълнят заповедта за арест на Международния наказателен съд.

Тръмп изглежда не желае да отлага срещата, докато експертите постигнат напредък. Той остава убеден, че само неговото лично участие може да гарантира мира, като твърди: „Аз съм президентът посредник и аз посредничам“, въпреки че признава, че между Путин и Зеленски има „лоши чувства“.

Засега Тръмп се фокусира върху това да не застраши срещата си с Путин. Той се охлади по отношение на доставката на ракети „Томахоук“ и дори се отметна от спорното си твърдение, че Украйна може да си върне всички загубени територии. Но Путин сериозно ли иска сделка или просто се опитва да спечели време? Ако продължи да изисква Киев да предаде непокорените части от Донецка област, това ще бъде пречка за сключването на сделка.

Амбициозни идеи като 70-милния „тунел Путин-Тръмп“, свързващ Аляска с източна Русия, предложен от пратеник на Кремъл миналата седмица, може да се харесат на американския президент, но Донбас не е Газа и има граници на това, което Зеленски може и ще приеме.

Някои хора в Москва вярват, че Кремъл знае, че не може да продължава да играе същата игра с Вашингтон. Източник, пожелал анонимност, заяви:

„Всичко зависи от това дали Путин наистина вярва, че украинците са близо до колапс.“ Ако е така, той може да счете, че е достатъчно да печели време. Друг източник предположи, че целта е да се принуди Киев да отхвърли споразумението, така че „Тръмп най-накрая да изгуби търпение със Зеленски и да се оттегли“.

Във всеки случай дори руските източници изглежда считат това за политически ход, а не за прелюдия към края на войната.