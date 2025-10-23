ЕС с нови санкции срещу Русия: Ударен бе сенчестия флот, забрана за внос на втечнен газ

Европейският съюз наложи санкции на повече от 100 танкера, превозващи руски петрол, забрани закупуването на руски втечнен природен газ (LNG) и ограничи движението на руски дипломати в рамките на държавите членки. Това беше обявено от датското председателство на Съвета на ЕС, цитирано от ТАСС.

„Пакет 19 включва ограничения за повече от 100 танкера от скритата флотилия. Въведена е забрана за износ на руски втечнен природен газ (LNG). Движението на руски дипломати [в рамките на ЕС] ще бъде ограничено до територията на страната им на акредитация“, обяви датското председателство.

Мярката идва, ден след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу руската петролна индустрия, припомня "Асошиейтед Прес". Те имат за цел да принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори и да сложи край на войната на Москва срещу Украйна.

Новата забрана ще влезе в сила на два етапа, краткосрочните договори ще бъдат прекратени след шест месеца, а дългосрочните – от 1 януари 2027 г. Това означава, че пълното прекратяване на вноса ще настъпи година по-рано от първоначалния план на Европейската комисия за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива.

В списъка са включени и банки от Казахстан и Беларус, уточни ротационното председателство на ЕС.

Междувременно цените на петрола се повишиха с над 3 на сто в азиатската търговия днес, продължавайки ръста от предходната сесия, след като САЩ наложиха санкции на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Снощи САЩ заявиха, че са готови да предприемат по-нататъшни действия, като призоваха Москва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня във войната си в Украйна. Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп не беше налагал санкции на Русия заради войната, разчитайки вместо това на търговски мерки.

"Предвид отказа на президента Путин да прекрати тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции на двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", заяви министърът на финансите Скот Бесент в изявление.

Миналата седмица Великобритания санкционира "Роснефт" и "Лукойл".