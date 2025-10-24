IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР: България изразява силна солидарност с Литва

Два руски военни самолета нарушиха въздушното пространство

24.10.2025 | 15:32 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на външните работи изразява своята солидарност с Литва, след като Русия отново наруши европейското въздушно пространство, което е явен пример за умишлено нарушение на международното право и териториалната цялост на нашите съюзници и партньори. Позицията на МВнР е публикувана в социалната мрежа Х.

“Решени сме да продължим да работим заедно със съюзниците си в НАТО, за да укрепваме общата ни устойчивост и отбранителни способности”, добавят от външно министерство.

Припомняме, че вчера вечерта два руски военни самолета навлязоха за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва. По-късно президентът Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на страната и съобщи, че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение. 

От руското министерство на отбраната, заявиха, че руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство.

МВнР Литва нарушено въздушно пространство руски самолет
