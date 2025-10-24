МВнР: България изразява силна солидарност с Литва

Министерството на външните работи изразява своята солидарност с Литва, след като Русия отново наруши европейското въздушно пространство, което е явен пример за умишлено нарушение на международното право и териториалната цялост на нашите съюзници и партньори. Позицията на МВнР е публикувана в социалната мрежа Х.

“Решени сме да продължим да работим заедно със съюзниците си в НАТО, за да укрепваме общата ни устойчивост и отбранителни способности”, добавят от външно министерство.

Bulgaria extends a message of strong solidarity with Lithuania 🇱🇹 as Russia 🇷🇺 has yet again violated the European 🇪🇺 airspace in an evident pattern of deliberate breach of international law and the territorial integrity of our Allies and partners. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) October 24, 2025

Припомняме, че вчера вечерта два руски военни самолета навлязоха за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва. По-късно президентът Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на страната и съобщи, че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение.

От руското министерство на отбраната, заявиха, че руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство.