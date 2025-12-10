IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Защо Ричард Гиър е получил 20-годишна забрана да бъде водещ на "Оскарите"?

Той изразява остро мнение по отношение на китайската политика през 1993 година

10.12.2025 | 05:30 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Ричард Гиър се връща към един от най-спорните моменти в кариерата си - денят, в който попадна в черния списък на церемонията "Оскар". Звездата от "Американско жиголо" ("American Gigolo"), който е на 76 години, разказва пред Variety за дългото си отсъствие от сцената на наградите - резултат от речта му през 1993 г., когато отклонява сценария на живо и публично осъжда отношението на Китай към Тибет.

"Не го приех лично. Не съм смятал, че има „лоши“ в ситуацията. Аз правя това, което правя, и нямам намерение да причинявам зло на някого“, казва Гиър пред Variety.

Разговорът е част от по-широка дискусия около "Wisdom of Happiness" - нов документален филм за Далай Лама, в който Гиър е изпълнителен продуцент. Актьорът е дългогодишен защитник на тибетската независимост и смята духовния лидер за приятел. Затова и думите му през 1993 г. са били изцяло вдъхновени от философията на Далай Лама, пише Entertainment Weekly.

Любопитно е, че никога не е обсъждал скандала със сегашния Далай Лама.

"Понякога му споменават, ако получа награда, и той ми изпраща бележка да ме поздрави. Но това е най-близкото, до което стигаме, говорейки за кино“, признава Гиър.

Гиър припомня и думите, които предизвикват бурята през 1993 г., когато връчва наградата за най-добра сценография и споменава китайския лидер Дън Сяопин: "Чудя се дали Дън Сяопин не гледа това в момента - със своите деца и внуци - с ясното съзнание за ужасяващите нарушения на човешките права в Китай. Не само към собствения им народ, но и към Тибет. Ако можеше да се случи нещо чудотворно, почти филмово… да изпратим любов, истина и здрав разум към Дън Сяопин в Пекин - така че да изтегли войските си, да се оттегли от Тибет и да позволи на хората там да живеят като свободен народ…“

Първата реакция е аплодисменти, но ръководството на Академията бързо охлажда ентусиазма.

Тогавашният президент Боб Рийм заявява пред Los Angeles Times: "Шоуто е за киното - за труда на хората в киното, за забавлението. Не е място за световна политика, независимо колко силно индивидуално подкрепяме дадена кауза.“

В резултат Гиър не стъпва на сцената като водещ до 2013 година. Все пак присъства на церемонията през 2003 г. заради "Чикаго" ("Chicago") - филмът печели шест "Оскара", включително за най-добър филм и за поддържаща роля на Катрин Зита-Джоунс. Десет години по-късно Гиър, Зита-Джоунс, Рене Зелуегър и Куийн Латифа се появяват отново на сцената, за да отбележат юбилея на "Чикаго" и да връчат наградите за най-добра оригинална песен и оригинална музика.

"Явно съм реабилитиран. Ако останеш достатъчно дълго, хората забравят, че са те баннали“, шегува се Гиър тогава пред Huffington Post.

