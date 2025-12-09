IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отмениха пресконференцията на Мачадо в Норвегия

Тя трябва да получи Нобелова награда за мир

09.12.2025 | 21:35 ч. 8
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Норвежкият Нобелов институт отмени планираната за днес пресконференция с тазгодишната лауреатка на Нобеловата награда за мир, венецуелката Мария Корина Мачадо, преди церемонията по връчването на наградата в сряда в Осло, съобщи Ройтерс.

58-годишната Мачадо е обект на отдавнашна забрана за пътуване, наложена ѝ от правителството на президента Николас Мадуро, и се укрива от повече от година. Институтът заяви, че не знае къде се намира Мачадо в момента.

“Знам, че тя иска да дойде и че е на път, но това е всичко, което знам“, каза Кристиан Берг Харпвикен, директор на института и постоянен секретар на комисията за награждаване. Все още не е ясно дали тя ще пристигне в Осло навреме за церемонията по връчването на наградата, добави той.

“Ще се погрижим церемонията да бъде достоен празник, който да отдаде заслуженото на тазгодишния лауреат, като насочи вниманието към ситуацията във Венецуела и значението на демокрацията за мира“, заяви той пред обществената телевизия NRK.

Церемонията по връчването на наградата ще се състои в сряда в 13:00 ч. местно време в кметството на Осло в присъствието на крал Харалд, кралица Соня и най-малко четирима латиноамерикански държавни глави, сред които Хавиер Милей от Аржентина и Даниел Нобоа от Еквадор. / БТА

Норвегия Нобелова награда Мария Корина Мачадо Осло забрана за пътуване
