На борда на самолета си: Тръмп се срещна с лидерите на Катар

Американският президент Доналд Тръмп се срещна с емира и премиера на Катар – ключови съюзници в поддържането на крехкото примирие в Газа – по време на кратко спиране за презареждане на самолета Air Force One на базата Ал Удейд, която е регионален щаб на американските военни, предаде АФП.

Тръмп заяви, че двамата са изиграли решаваща роля в мирния процес в Близкия изток, добавяйки, че министър-председателят шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани е бил негов „приятел в целия свят“. На срещата присъства и държавният секретар Марко Рубио, който наскоро посети Израел в рамките на дипломатическите усилия на Вашингтон за запазване на примирието.

Това е първото посещение на Тръмп в Азия, откакто се завърна в Белия дом през януари. В програмата му са включени два регионални форума и срещи на най-високо равнище, включително с китайския президент Си Дзинпин.

Катар остава основен посредник в непреките преговори между Израел и Хамас и един от гаранторите на примирието заедно със САЩ, Египет и Турция.

През изминалата седмица емирът шейх Тамим бин Хамад Ал Тани прие турския президент Реджеп Тайип Ердоган, за да обсъдят следващите стъпки – създаване на охранителни сили в Газа и бъдещето на движението Хамас.

Премиерът на Катар играе централна роля в преговорите още от началото на войната след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 година, пише БГНЕС.