Нетаняху видя проблем в лидерите на "Хамас" в Катар

Били основно препятствие за освобождаването на всички заложници

13.09.2025 | 22:30 ч. Обновена: 13.09.2025 | 23:06 ч. 18
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че с премахването на лидерите на "Хамас", които живеят в Катар, ще бъде отстранено и основното препятствие за освобождаването на всички заложници и за прекратяването на войната в ивицата Газа, предаде израелският в. "Джерузалем пост".  

По-рано тази седмица израелската армия атакува представители на "Хамас" в катарската столица Доха.

“Терористичните лидери на "Хамас", които живеят в Катар, не се интересуват от хората в Газа“, написа израелският премиер в социалната мрежа "Екс". "Те блокираха всички опити за прекратяване на огъня, за да удължат войната до безкрай. Премахването им би премахнало основната пречка за освобождаването на всички наши заложници и за прекратяването на войната“, добави Нетаняху. 

Междувременно американският държавен секретар днес каза, че несъгласието между Израел и САЩ относно ударите в Катар "няма да промени" подкрепата на Вашингтон за Израел, предаде Франс прес. 

