И Киър Стармър подкрепи Мете Фредериксен по казуса “Гренландия”

Премиерът на Великобритания Киър Стармър заяви, че подкрепя Дания, след като Доналд Тръмп заплаши да анексира Гренландия. Премиерът добави, че датската му колежка Мете Фредериксен е била права да откаже на американския президент всякакви претенции за територията, съобщават британските медии.

Сигналът за солидарност на Стармър с европейския съюзник в НАТО Дания идва, след като американският президент намекна през уикенда, че Венецуела може да не е последната страна, подложена на американска намеса, след като администрацията му нахлу в Каракас и залови президента Николас Мадуро.

"Нуждаем се от Гренландия“, каза американският президент Донадл Тръмп пред списание The Atlantic след операцията във Венецуела.

Датският лидер отвърна на удара, като написа в изявление, че "САЩ нямат право да анексират нито една от трите нации в датското кралство, една от които е Гренландия".

Запитан по време на посещение в обществен център в Бъркшир за острия тон, използван от Фредериксен, премиерът каза: "Тя (Фредериксен) е права за бъдещето на Гренландия".

Премиерът беше попитан от BBC дали е съгласен с призивите на датчаните към президента на САЩ да спре да предлага американска анексия на острова.

"Да“, отговори Стармър и добави: "Гренландия и Кралство Дания ще решат бъдещето на Гренландия и само Гренландия и Кралство Дания. Дания е близък съюзник в Европа, съюзник е в НАТО и е много важно бъдещето на Гренландия, както казах, да е за Кралство Дания, за Гренландия и само за Гренландия и Кралство Дания".

През последните месеци лейбъристкото правителство изгражда по-тесни връзки с Дания и следва примера на правителството на Мете Фредериксен, което е с подобна политическа традиция – за това как да се справи с незаконната миграция.

През уикенда Вашингтон отстрани президента на Венецуела Мадуро от страната и го отведе в Ню Йорк, където в понеделник ще се изправи пред съдебна зала по обвинения в "наркотероризъм“.

Ходът, разглеждан като най-напористата американска намеса за постигане на промяна на режима след инвазията в Ирак през 2003 г., предизвика шепот сред съюзниците на Тръмп, че президентът трябва да изпълни предложенията си за придобиване на Гренландия като американска територия.

Кейти Милър, съпругата на един от висшите помощници на Тръмп, Стивън Милър, публикува снимка в социалните мрежи на Гренландия в цветовете на американското знаме, заедно с думата "скоро“ след операцията във Венецуела.