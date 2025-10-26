Камала Харис се вайка дали не е трябвало да спре Байдън да се кандидатира за втори мандат

Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис изрази загриженост, че не е помолила Джо Байдън да се оттегли от надпреварата за Белия дом.

В интервю за BBC за неделя с Лаура Куенсберг тя каза:

„Размишлявам дали не трябваше да поговоря с него и да го призова да не се кандидатира за преизбиране.“

След месеци на спекулации за здравето и умствената му острота, президентът Байдън прекрати кампанията си за преизбиране през юли 2024 г. след катастрофалното си представяне в дебат с Доналд Тръмп няколко седмици по-рано. Харис, която се включи като кандидат на Демократическата партия, но загуби от Тръмп, разкрива в книгата си за тримесечната си кампания, че не е обсъждала с президента Байдън опасенията си относно способностите му. 81-годишният мъж по онова време също не е повдигнал въпроса пред нея.

В книгата „107 дни“ бившият вицепрезидент пише, че решението на Байдън да се кандидатира отново е било избор, който не е трябвало „да се оставя на егото на един човек, на амбицията на един човек“. Тя пише, че „може би“ е трябвало да повдигне въпроса с него.

В интервюто за BBC тя споделя, че все още се чуди дали е трябвало да постъпи по друг начин и да поговори с него за това.

„Наистина се замислям дали е трябвало да поговоря с него и да го убедя да не се кандидатира", сподели Харис. „Опасението ми, особено когато се замисля, е дали е трябвало да повдигна въпроса“.

Тя се чуди дали „благородство или безразсъдство“ я е спряло да говори и добави, че притеснението й не е било свързано с способността на Байдън да изпълнява задълженията на главнокомандващ, а с това дали той ще отговори на изискванията на изтощителната предизборна кампания, за да остане в Белия дом.

Запитана защо има разлика, тя отговори, че има сериозна разлика между кандидатстването за поста и изпълнението на задълженията на президента. А да се кандидатираш срещу Тръмп е още по-трудно, допълни тя.

По думите й тя е ивала „опасения относно способността на Байдън, с нивото на издръжливост и енергия, което се изисква, особено когато се кандидатираш срещу настоящия президент“.

Бившият вицепрезидент заяви, че й е било трудно да се изкаже, защото е рискувала да бъде обвинена, че промотира собствените си политически интереси, ако беше конфронтирала Байдън по въпроса за здравето му.

„Част от проблема беше, че това би било – би ли било наистина ефективен и продуктивен разговор, като се има предвид, че в противен случай би изглеждало, че е в мой личен интерес?“

Въпросът дали повече хора от кръга на Байдън биха могли да го оспорят относно разумността на решението му да се кандидатира отново, се превърна в основна тема на разговорите. В книгата „Original Sin“ на Джейк Тапър и Алекс Томпсън се твърди, че близки до него хора са прикрили от обществеността влошаването на физическото му състояние.

Помощниците на Байдън отхвърлиха обвиненията, като заявиха, че с напредването на възрастта са настъпили физически промени, но няма доказателства за умствена неспособност и нищо, което да засяга способността му да изпълнява задълженията си.

В първото си интервю след напускането на Белия дом през май тази година Байдън заяви пред BBC, че нямаше да има значение, ако беше напуснал надпреварата по-рано.

Бившата му вицепрезидентка е в Обединеното кралство, за да промотира новата си книга. В обширна беседа за предаването „Sunday with Laura Kuenssberg“ Харис също заяви, че е „възможно“ да се кандидатира отново за Белия дом.

Тя вече е изключила възможността да се кандидатира за губернатор в родния си щат Калифорния, а бившата прокурорка заяви пред BBC, че „не е приключила“ с публичната си служба.