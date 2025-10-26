Кои са най-актуалните цветове за косата тази есен

Има забележима промяна във въздуха, когато прелистите календара си от септември на октомври, и понякога тази енергия просто ви води до решението, че се нуждаете от нова прическа за сезона. Напълно го подкрепяме. И освен това, ние сме тук, за да ви дадем малко вдъхновение за свежи цветове за коса през есента, с които да привлечете вниманието и да бъдете в крак с най-новите модни тенденции.

Карамелено-рус балеаж

Тъй като ярките руси коси избледняват със спомените ни за високи температури, затоплен, карамелизиран вариант се очертава като един от най-добрите цветове за коса за есента.

За блондинките, есенният акцент е карамелено-целунатият балеаж, кремообразни кичури, смесени с по-дълги златисти подтонове. Той запазва яркостта около лицето, като същевременно превръща ленените руси коси в по-богати, есенно-готови тонове. Цветът омекотява летните руси кичури, превръщайки ги в нещо по-богати, без да губи общата яркост.

Шоколадов мрамор

Другият модерен цвят за коса през есента е наситеният шоколад с вплетени нюанси на топъл шоколад. Това е универсална ласкателна комбинация. Когато чуем думите „богат“ или „луксозен“, за да се опише цвят на косата, точно към шоколада се насочва мозъкът ни. Макар че е достатъчно наситен в корена за по-хладното време, този нюанс има кичури млечен шоколад, които се простират навсякъде, за да създадат дълбочина.

Източник: Tialoto.bg