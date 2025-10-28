Операция "Божи гняв" 2: "Отряд на смъртта" плъзна по петите на Хамас

Радикалните членове и криминални активисти на ислямската терористична групировка Хамас в момента живеят в опасност. Веднага след клането на 7 октомври 2023 г., при което загинаха над 1200 души и бяха взети 251 заложници, Израел създаде таен "Отряд на смъртта", за да проследява и елиминира терористи в Близкия изток.

Берлинските кръгове за сигурност смятат, че е възможно специалният отряд да разкрие и унищожи и подземните мрежи на Хамас в Германия и съседни страни като Франция.

„Приблизително 1500 имена в списъка за смърт“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху многократно е подчертавал през последните месеци, че всички извършители и поддръжници на гигантското престъпление срещу еврейското население трябва да бъдат строго наказани – в крайни случаи със смърт.

Бивш агент на израелската служба за външно разузнаване Мосад, който не пожела да бъде назован, заяви пред FOCUS online:

„Доколкото знам, в момента в списъка за убийство има около 1500 имена. Адски много от тях, които вече не се чувстват сигурни в познатата си среда.“

Преди дни правителството предостави факти, отнасящи се до насилственото отвличане на Ноа Аргамани, Авинатан Ор и Ейтан Мор, които танцуваха на музикалния фестивал Nova в ранните часове на 7 октомври 2023 г, преди да бъдат похитени от Хамас. Държавната командос група е проследила осем бойци на Хамас, очевидно отговорни за отвличането на тримата млади хора. Терористите са били застреляни в скривалищата си без по-нататъшен разпит или обвинение.

Нетаняху: „Отделете време, за да накажете извършителите“

В отношенията си с активистите на Хамас, Нетаняху очевидно не проявява милост. Стратегията му следва тази на легендарния премиер Голда Меир: След като палестинската терористична група „Черен септември“ атакува израелския отбор на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г., убивайки единадесет спортисти, тя нареди атаката за отмъщение с кодово име „Божият гняв“.

Ескадрон на смъртта от специалното звено на Мосад "Кесария" ликвидира 20 бойци на Организацията за освобождение на Палестина (ООП). Крайната цел, заместникът на Ясер Арафат, Атеф Бсейсо, беше екзекутиран цели 20 години след атаката в Мюнхен в Париж.

Убийците преди това бяха почерпили мъжа с вечеря в луксозен ресторант. Позовавайки се на този случай, Нетаняху каза:

„Отделяме време, за да накажем извършителите. Ще ги преследваме, ако е необходимо, по целия свят!“

Настоящото специално звено действа в строга секретност

Настоящото специално звено, което издирва убийците на Хамас, действа в строга секретност. Почти никой не знае самоличността на членовете на екипа, известен вътрешно като „Нили“.

Кодовото име напомня за шпионския кръг, който е помагал на британците в тайни операции срещу османците и германците по време на Първата световна война. Членовете на ескадрона на смъртта идват от Мосад, местната разузнавателна агенция Шин Бет и елитни военни части като Сайерет Маткал.

Членовете на Хамас, които са използвали антиизраелски демонстрации в големи германски градове за войнствени действия през последните седмици, сега трудно могат да бъдат сигурни, че не са шпионирани и регистрирани от израелски агенти.

Служител на берлинското разузнаване заяви пред FOCUS онлайн:

„Тези хора може да са агресивни и да имат големи усти, но знаят едно нещо: Окото на Давид вижда всичко!“