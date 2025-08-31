IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военновъздушните сили на Финландия все още имат свастиката на знамената си, но защо?

Във Финландия свастиката не се е свързвала с нацизма

31.08.2025 | 22:25 ч. Обновена: 31.08.2025 | 23:45 ч. 23
Военновъздушните сили на Финландия все още имат свастиката на знамената си, но защо?

Военновъздушните сили на Финландия ще премахнат свастиката от знамената си, защото това създава "неудобни ситуации", съобщиха тази седмица местните медии.

Свастиката е приета от ВВС на Финландия през 1918 г. и е била нанасяна върху самолетите до 1945 г. На знамената е добавена през 50-те години. Щабът на ВВС вече е отказал използването на такава символика, пишат от Dir.bg

Във Финландия свастиката не се е свързвала с нацизма, тъй като нейното използване започнало преди нацистката партия да присвои този символ през 1920 г. След Втората световна война, поради асоциациите с нацизма, свастиката е премахната от самолетите и заменена със синьо-бял кръг, но тя се запазва на някои емблеми, знамена и униформи на подразделенията на ВВС, включително Военно-въздушната академия.

Над президентския дворец на Финландия се вее свастика, пише в. "Нойе Цюрхер Цайтунг". Много малка, скрита в горния ляв ъгъл на държавния флаг. Трябва да се вгледате, за да я забележите. Но това е тя. И не е единствената. Други екземпляри се срещат на знамената на финските ВВС, на различни почетни медали, на общински гербове, на входовете на един многофамилен дом в Хелзинки и на фасадата на църква в Тампере.

За финландците свастиката не е нацистки кръст, а символ на свободата. Само че малцина знаят това. Свастики редовно предизвикват недоумение у чуждестранните гости. Досега финландското правителство не е виждало причина да се откаже от тях. Сега това може да се промени. Финландският професор Тейво Тейвайнен от Хелзинкския университет е проучил историята на свастиката и отново е предизвикал дискусия с книгата си, излязла през август.

Без свастиката Финландия би могла да избегне не една неприятна история.

Шарл де Гол и неприятната верижка

24 октомври 1962 г. е важен ден за финландците. Финландският президент Урхо Кеконен е поканен в Париж от своя френски колега Шарл де Гол. За първи път финландският президент заминава на държавно посещение във Франция. В разгара на Студената война Финландия се намира в здравата прегръдка на Съветския съюз - формално суверенна, но с пряка връзка с Кремъл, когато става въпрос за външна политика. Пътуването до Париж беше е да се задълбочат отношенията със Запада.

Както подобава на добър гост, Кеконен носи подарък: орден "Бялата роза" на Финландия. Почетният медал виси на златна верижка, която де Гол смята за всичко друго, но не и за почетна. Когато Кеконен му връчва ордена, де Гол побързва да скрие верижката под яката на палтото си. Тя е украсена със свастики. Де Гол, който като генерал е начело на французите в борбата срещу нацистите, не иска по никакъв начин да се появи с този символ.

Кеконен забелязва смутената реакция на събеседника си. Връщайки се в Хелзинки, първото, което направи, е да разпореди свастиките да бъдат премахнати от верижката. На други места обаче те остават и продължават да предизвикват недоумение.

Немски подполковник и флаг със свастика

През юни 2021 г. на военното летище в Рованиеми всичко е готово за тържествен строй. Тогава руските войски са "само" в Донбас и в Крим, а влизането на Финландия в НАТО все още изглежда немислимо. Въпреки това финландската армия вече предвидливо тренира редовно заедно със западните си съюзници. В арктическите учения участват и ВВС на Германия. Но подполковник Матиас Бьонке не идва на церемонията.

Лапландското авиационно крило разгръща знамето си в чест на събитието: черна свастика на син фон. Финландската телевизия MTV се чуди на отсъствието на германската страна. Бьонке се опитва да обясни: "Въпреки че събитието преследва добра, дори най-благородна цел, като германски офицер не мога да се появя заедно с такъв символ". В края на краищата той се изказва изключително ясно: "Да се появя със свастика е достатъчно основание за уволнението ми от въоръжените сили".

Свастиката украсява различни емблеми на финските ВВС от 1918 г. Дори когато Хитлер присвоява този символ, той остава на самолетите и знамената. Едва след като Финландия губи войната срещу Съветския съюз през 1944 г., свастиките са премахнати за няколко години по искане на руснаците. През 50-те години на миналия век Финландия ги въвежда отново.

Анти Кайконен, заемал поста министър на отбраната през 2021 г., се опитва да успокои скандала в Рованиеми: "Става въпрос за символ, различен от свастиката, използвана от националсоциалистите. Въпреки това, тъжната реалност е, че много хора могат да объркат тези знаци".

В какво точно се състои разликата между финландската свастика и тази, която са използвали нацистите - това не е лесно да се разбере за непосветения. И очевидно не само за него, но и за професор Тейво Тейвайнен. В интервю за финландския вестник Helsingin Sanomat той казва: "Във Финландия се предполага, че имаме нещо като своя собствена свастика. Но аргументацията не е особено убедителна". Лъчите на финландския кръст са насочени в същата посока като тези на нацисткия кръст. Освен това и при двата случая те са с еднаква дължина.

Междувременно Финландия стана част от отбранителния алианс НАТО, а Кремъл продължава агресивната си кампания срещу "мнимите нацисти" на Запад. В четвъртък финландските ВВС неочаквано обявиха, че все пак ще се откажат от свастиките на своите знамена.

Политически натиск не е имало, каза командващият ВВС Томи Бьом пред изданието Yle. За сметка на това възникваха неприятни моменти - включително с най-важния съюзник, САЩ. "Можехме да оставим и този флаг, но понякога с чуждестранни гости възникват неудобни ситуации. Може би е разумно да действаме в крак с времето", заяви той.

