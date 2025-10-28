Тогава и сега: Как се е промени военната реторика на Путин с отслабването на Русия

Изминаха над 1300 дни, откакто руският лидер Владимир Путин обяви „специална военна операция“ в Украйна с цел „превземане на Киев за три дни“ – оправдавайки я с твърдения за защита на рускоезичните, защита на Русия от НАТО и историческите си възгледи. Но какво казват Путин и други руски официални лица днес?

През лятото и началото на есента на 2025 г. руски политици, включително самият Путин, издадоха редица изявления, представяйки Русия като жертва на войната, миротворец и желаеща да намери „решение“ на „конфликта“.

Тези думи са в рязък контраст с казаното през 2022 г., когато Путин триумфално говори за нахлуването в Украйна като опит да „помогне на народа на Донецк“. Тогава той си представяше бърза победа в Киев, оправдавайки агресивната война като съществена за сигурността на Русия. Сега, три години и тежки загуби по-късно, Москва промени мелодията си – с много противоречия и обезпокоителни последователности, които разкриват как Русия се възприема в света и какво продължава да изисква от Украйна, дори сега.

Русия, „миротворецът“

Едно забележително скорошно изявление на Путин относно намирането на „мир“ беше съобщено пред репортери в Москва по-рано през септември:

„Ще бъде възможно да се постигне съгласие за приемливо решение за прекратяване на този конфликт. [...] Особено след като виждаме настроението на настоящата администрация на САЩ при президента Тръмп и виждаме не само техните изявления, но и искреното им желание да намерят това решение.“

Путин също така каза на икономическия форум във Владивосток на 6 септември:

„Да, искаме мир, но само при наши условия. Вие отхвърляте нашите условия? Тогава няма мир.“

И в двата случая виждаме как Русия се позиционира като миротворец, дори когато последните данни показват, че регистрираните жертви сред цивилното население в Украйна са достигнали рекордно високо ниво от 1674 души само през юли 2025 г., след рекордно висок брой през юни. Този опит да се изглежда като миротворческа нация не беше толкова често срещан през 2014 г., когато Русия се опита да анексира Крим с триумфална гордост.

Например, когато Путин каза в новогодишното си обръщение: „Любовта към родината е едно от най-силните и възвисяващи чувства“ и „Тя се прояви изцяло в братската подкрепа към народа на Крим и Севастопол, когато те решително решиха да се върнат у дома“ – думата „мир“ никога не е бил произнасяна като понятие в някакъв смислен смисъл.

Относно руската инвазия в Донецк и Луганск през 2014 г., наративът се фокусираше или върху това, че инвазията е „гражданска война“, с която тя няма нищо общо, но по-често върху това, че Русия и „сепаратистите“ в Донецк и Луганск защитават рускоезичните, като Путин заяви през септември 2014 г., че

„Винаги трябва да сме готови да отблъснем всяка агресия срещу Русия и (потенциалните врагове) трябва да са наясно... че е по-добре да не се изправяме срещу Русия по отношение на евентуален въоръжен конфликт“.

Нито едно от тези твърдения не показваше, че Русия търси мир. По-скоро тя беше готова да действа и да се бори.

Сега Русия се стреми да преформулира своите искания от военно време като „гаранции за сигурност“, включвайки ги в по-актуалната си преговорна позиция за бъдещето на Украйна – настоявайки, че западните предложения за сигурност за Украйна трябва „да отчитат собствените опасения за сигурността на Русия“ и че Русия трябва да играе роля в тяхното оформяне. Въпреки че езикът омекна, исканията остават до голяма степен същите: никакво НАТО, намалена украинска армия и като цяло по-слаба, по-изолирана Украйна. Например, през юни Русия поиска изтегляне, забрана за предислоциране на украински сили, никаква чуждестранна помощ и никакви чуждестранни войски в Украйна.

Във война ли е или не е във война?

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви през юли:

„За предпочитане би било да постигнем целите си и да гарантираме сигурността си чрез политически и дипломатически методи, но в момента, когато това е невъзможно поради липсата на реципрочност, ние продължаваме с СВО.“

Песков не нарича войната на Русия в Украйна война, но продължава да я нарича „Специална операция“ – думи, използвани за първи път от Путин през 2022 г. Въпреки твърдението за постигане на „цели“ и осигуряване на „сигурност“ чрез „политически и дипломатически методи“, Русия не успя да намери консенсус с Украйна или САЩ в преговорите и продължи да атакува цивилни в голям мащаб.

Неспособен дори да нарече войната в Украйна „война“, Песков все пак няма проблем да каже, че „НАТО е във война с Русия“ и че „НАТО де факто участва във войната в Украйна, като предоставя подкрепа на Украйна“.

Това сякаш веднага противоречи на изявление на бившия президент и настоящ председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, който заяви на 15 септември, че „зона, забранена за полети“ над Украйна, която би позволила на самолети на НАТО да свалят руски дронове, би „означавала само едно нещо – война между НАТО и Русия“.

Руските служители срещат затруднения да решат дали Русия наистина е „във война“ с Украйна или с НАТО, тъй като твърденията продължават да се променят, а „червените линии“ на Русия се преначертават. Последните няколко твърдения обаче показват, че нахлуването в Украйна, от гледна точка на Русия, е свързано с НАТО. Украйна се споменава като пасивна единица. Горните твърдения могат да ни помогнат да разберем реалността, която Русия се опитва да създаде.

Русия създаде няколко нови мита в последните си твърдения:

„Русия сключва мир.“

Русия твърди, че търси мир със Съединените щати и „решение“ на „конфликта“, като избягва думи като нахлуване или война. По този начин се опитва да заличи всякаква представа за собствената си отговорност като агресор – усилвайки наратива за Русия като жертва на агресията на НАТО и изопачавайки инвазията ѝ от офанзивен акт в предполагаем акт на защита.

В същото време, ООН в Украйна изчисли през юни, че от 2022 г. насам войната на Русия е убила най-малко 13 580 души, включително 716 деца, и е ранила много повече. Тази оценка вероятно е много по-ниска поради руската окупация на някои украински територии. Поради руската агресия, някои части на Украйна, като например Херсонска област, са обявени за негодни за живеене от ООН. Доказателства за масови убийства на цивилни на места като Буча, Ирпинь и Лиман (от тези, които познаваме) показват ясни зверства.

Междувременно, тъй като Украйна е била готова да намери „приемлив компромис“, който отразява обществения консенсус, подкрепата за преговорите в Украйна е висока. За разлика от това, Русия отхвърли мирните планове, отказа преговорите и продължава да всява ужас сред цивилното население, като Песков твърди, че Украйна „не показва абсолютно никакво желание да прави каквото и да било“.

„Русия се опитва да постигне легитимни цели и сигурност.“

Путин, Песков, Медведев и други в руското правителство и пропагандна машина искат да създадат реалност, в която Русия няма намерение да нахлува, да наранява или дестабилизира – видно от фрази като „за предпочитане е да постигнем целите си и да гарантираме сигурността си чрез политически и дипломатически методи“ или когато Путин и Песков казват „специална военна операция“ в контраст с броя на дронове и ракети, причиняващи смъртни случаи сред цивилните в цяла Украйна. Това служи за нормализиране на бруталността на нахлуването и го прави да изглежда рационално.

Всичко това се случва въпреки факта, че Украйна никога не е била заплаха. Преди 2014 г. мнозинството украинци имаха положителни възгледи за руснаците и макар че членството в НАТО се обсъждаше, Украйна се отказа от неутралитета си едва през 2014 г. след опита на Русия да анексира Крим и нахлуването в Донецк и Луганск. И двете показват как движението на Украйна към присъединяване към НАТО е отговор на руската инвазия, а не акт на агресия.

Въпреки че терминът "специална военна операция" не е нов, акцентът върху целите и сигурността на Русия, а не например върху рускоезичните в Украйна, е сравнително нов.

„Русия е в позиция да наложи исканията си.“

Русия настоява за наратива, че Западът и Украйна трябва да се предадат, защото Русия е способна да спечели и да осигури целите си военно (или поне да продължи да атакува цивилни). Следователно руската армия и икономика са силни и не могат да бъдат победени. Тези твърдения идват на фона на факта, че първоначалните цели за опит за превземане на Киев и насаждане на нов лидер се провалиха. Докато през 2022 г. Русия поиска пълна капитулация, сега исканията са се променили, като руснаците се опитват да „замразят фронтовата линия“ и окупираните територии, за да бъдат признати, вместо да установят пълен контрол над страната.

Тази увереност контрастира рязко с продължаващата борба на Русия да напредне към места като Покровск. Представата за силата на Русия ерозира толкова видимо, че дори се появява в международния политически дискурс – президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Русия „хартиен тигър“, казвайки, че

„Путин и Русия са в ГОЛЕМИ икономически проблеми“ и че това е моментът Украйна да си върне земята.

Тръмп публикува множество изявления оттогава; след неотдавнашните изпитания на Русия на ракети, способни да носят ядрени оръжия, той заяви, че САЩ имат ядрени подводници близо до руското крайбрежие, призовавайки Путин да се съсредоточи върху прекратяването на войната на Русия в Украйна, вместо да създава нови ядрени заплахи.

Тези твърдения са свързани с фактите, че: Украйна е успяла да повреди около 20% от производството на петрол в Русия, Русия е на път да увеличи ДДС, докато се насочва към рецесия, една трета от компаниите работят на загуба, хората в Русия не могат лесно да се снабдяват с бензин, разходите за живот са се увеличили експоненциално, а инфлацията се очаква да бъде 9% в края на годината и нещата не изглежда да се подобряват. Що се отнася до армията, Русия има приблизително над един милион загинали и ранени войници, танковете ѝ са на привършване, а голяма част от съветските запаси от военни машини и техника също намаляват.

От триумфални речи до картата на жертвата

„Тези, които поеха по пътя на насилието, кръвопролитията и беззаконието, не признаха и не признават никакво друго решение на проблема с Донбас, освен военното“, каза Путин на 21 февруари, точно преди пълномащабното нахлуване на Русия.

А когато Русия за първи път нахлу в Украйна през 2014 г., Путин заяви:

„Тези, които се противопоставиха на преврата, бяха незабавно заплашени с репресии. Естествено, първият на опашката тук беше Крим.“

На този етап Путин вижда своята „Специална военна операция“ като оправдана и следователно започната от Русия, за да „защити“ Луганск и Донецк, да предотврати „заплахите от НАТО“ и да защити своите интереси за „сигурност“.

През 2014 г. и 2022 г. не се говореше за мирни решения. И в двата периода Русия все още се смяташе за започнала инвазията; сега обаче виждаме по-пасивен език, който играе на чувството за жертва. Ключови руски фигури, които нахлуха в Украйна през 2014 г., противоречат на официалната линия на Путин. Например, офицерът от ФСБ Игор Стрелков или „Гиркин“ каза:

„Аз бях този, който дръпна спусъка на тази война“, а бившият лидер на Вагнер Евгений Пригожин каза: „Министерството на отбраната се опитва да заблуди обществеността и президента и да представи историята, че е имало безумни нива на агресия от украинска страна и че те ще ни атакуват заедно с целия блок на НАТО.“

Русия и Путин се гордееха с действията си през 2014 г., без да се преструват, че не са започнали инвазията. Въпреки че често са твърдели, че по някакъв начин са били „принудени“ да действат, т.е. да „защитават рускоезичните региони на Украйна“, да се „защитават“ от НАТО и т.н., те са говорили с триумф. Сега Кремъл използва по-мек език, твърдейки, че Русия просто търси мир, докато Западът и Украйна са тези, които искат войната на Русия да продължи.

Езикът на Русия се променя постоянно поради реалностите на място, за които нейният наратив не е бил подготвен. Според изследовател по руска политика от Университета на Нортъмбрия, Интигам Мамедов:

„Сред основните фактори, които наложиха трансформацията на наратива, бяха необходимостта от намаляване на фронтовата линия, подготовка за преговори, частична мобилизация и атаки срещу територията на Русия.“

Можем да видим как Русия е отслабила триумфалния си тон и се е насочила към мир, докато се е сблъсквала с повече неуспехи, но в крайна сметка си противоречи, докато го прави, например с едновременно противоречиви твърдения за това, че НАТО е във война с Русия, желае да завземе цяла Украйна, но след това твърди, че иска мир.

Наблюдения занапред

Какво можем да извлечем от тези различия? Ето как Русия променя тона си, тъй като военните ѝ успехи и икономическата ѝ стабилност са изложени на риск.

Русия не успя да постигне първоначалните си цели да превземе Киев в рамките на три дни, потенциално заменяйки Зеленски с прокремълския украински политик и кръстник на дъщерята на Путин, Виктор Медведчук. Сега, вместо да марширува към Киев, Русия има над милион жертви, които се увеличават всеки ден, включително наскоро в „котлите“ в Донецка област, изчерпва много оборудване и икономиката ѝ има мрачни перспективи. Провалите в първоначалните военни цели на пълното подчинение, загубата на оборудване и хора, санкциите и въздействието върху икономиката очевидно принудиха Русия да отслаби част от реториката си, опитвайки се да се представи като миротворец.

В действителност Русия продължава да атакува Украйна военно, опитвайки се да завзема все повече земя всеки ден и да атакува цивилни. Въпреки това, тя не е постигнала това, което първоначално си е поставила за цел, и е променила начина, по който говори за войната. Според Центъра за стратегически и международни изследвания, тактическата цел сега е основно да се завземат останалата част от Донецка и Луганска области. Въпреки че Русия иска подчинението на Украйна и възстановяването ѝ под „руския свят“, на срещата на върха в Аляска с Тръмп исканията бяха за Донецка и Луганска области от Украйна в замяна на замразяване на конфликта.

Както казва Киър Джайлс, старши консултант в лондонския мозъчен тръст Chatham House:

„Аксиоматично е и е било многократно доказано в историята, че Русия уважава силата и презира компромисите и приспособленията. Тази сила задължително трябва да включва военна мощ, налична и готова за употреба, за да осигури видимо противодействие на новите способности на самата Русия.“