IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Тръмп: Южна Корея се съгласи да плати $350 млрд., за да бъдат намалени митата за нея

Южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в САЩ над 600 млрд. долара

30.10.2025 | 08:09 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита.

"Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.

В публикацията на американския лидер се казва още, че "нашият военен съюз е по-силен от всякога и затова им дадох разрешение да построят ядрена подводница".

Тръмп уточни, че Южна Корея ще строи новата си подводница в американския град Филаделфия.

"Корабостроенето в нашата страна ще отбележи голямо завръщане", написа Тръмп в тази връзка.

"Страхотно посещение и един страхотен президент на Южна Корея", сподели впечатленията си американският държавен глава от визитата в Южна Корея.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп Южна Корея инвестиции мита ядрена подводница
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem