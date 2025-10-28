Лавров: Разширяването на НАТО "не спира нито за минута“ въпреки всички обещания

Руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че разширяването на Северноатлантическия алианс продължава с неотслабваща сила, въпреки уверенията, дадени по съветско време.

В реч на Международната конференция за евразийска сигурност, която се провежда в Минск, Лавров заяви: "Разширяването на НАТО не е спряло нито за миг, въпреки обещанията, дадени на съветските лидери, че алиансът няма да се премести дори с един сантиметър на изток".

"Нещо повече, това продължаващо разширяване грубо пренебрегва ангажиментите на най-високо ниво в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които постановяват да не се укрепва собствената сигурност за сметка на другите, нито да се стреми към регионално и глобално господство", добавя още руският външен министър, цитиран от ТАСС.

Както подчерта Лавров, Русия вижда, че огромното мнозинство от страните от НАТО и ЕС отказват да признаят реалността, че западното господство е приключило и е настъпила нова историческа ера.

"Това бележи фундаментална разлика между тях и Русия, нашите партньори от ОНД, Китай, Индия, Иран, КНДР и други евразийски държави, които са убедени, че ключът към стабилността и просперитета на нашия континент се крие в стриктното спазване на принципите на суверенно равенство и неделимост на сигурността за всички, а не само за избраните малцина, които се поставят над закона и морала. Не е вина на Русия или на нашите съюзници, че международните споразумения за контрол върху въоръженията са систематично подкопавани и в крайна сметка изоставяни през последните години“, заключи Лавров.