Китай потвърди плановете си да изпрати астронавти на Луната до 2030 г. и представи следващия екипаж, който ще се отправи към космическата станция на азиатската страна, съобщи Асошиейтед прес.

„В момента всяка програма, свързана с проучвания и разработки за изпращане на човек на Луната, върви гладко“, каза Чжан Цзинбо, говорител на Китайската пилотирана космическа програма. За пример посочи ракетата Long March 10, лунните скафандри и изследователския апарат. „Нашата неизменна цел е Китай да изпрати човек на Луната до 2030 г.“, заяви Чжан Цзинбо.

Новият екипаж от тайконавти, който ще се присъедини към станцията "Тянгун" ("Небесен дворец"), са Чжан Лу, У Фей и Чжан Хунчжан. Те ще отлетят от китайския космически център "Цзюцюан" в петък. Всеки екип остава в космоса за шест месеца, като извършва различни изследователски дейности.

Тайконавтите сега ще носят и четири мишки – две мъжки и две женски. Екипът ще изучава влиянието на безтегловността и затворените пространства върху животните.

Пекин съобщи също, че ще ангажира и пакистански астронавт за краткосрочни полети в рамките на китайските космически мисии, предаде Ройтерс, цитирайки държавната новинарска агенция Синхуа.

(БТА)