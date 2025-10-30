IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл контрира Тръмп: Русия не е тествала ядрени оръжия

30.10.2025 | 14:53 ч. Обновена: 30.10.2025 | 14:53 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Кремъл заяви, че изпитанията на Русия на ракета и торпедо с ядрено задвижване не са били изпитания на ядрени оръжия, след като президентът Доналд Тръмп предложи САЩ да възобновят ядрените опити, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че президентът Владимир Путин е предупредил, че ако някоя страна изпита ядрено оръжие, тогава и Русия ще направи същото.

"Ако по някакъв начин [Тръмп] има предвид изпитанията на "Буревестник" като ядрени опити, направени от дадена страна, то това по никакъв начин не е ядрен опит. Всички страни развиват своите системи за отбрана, но това не са ядрени опити“, подчерта Песков, цитиран от ТАСС.

Говорителят на Кремъл също така посочи, че САЩ не са се обърнали към Русия с предложения по Договора за стратегическите нападателни оръжия (ДСНВ), включително и след изпитанията на "Буревестник".

Песков подчерта, че Русия следи за възможни нарушения на международния мораториум върху ядрените опити. 

Говорителят на Кремъл също така посочи, че Москва не е получила предварително уведомление от САЩ за промяна в позицията на Вашингтон относно ядрените изпитания.

От изявлението на Песков пред репортери става ясно, че Москва и Вашингтон в момента не водят експертни преговори за ядрено разоръжаване, но темата е на дневен ред, предаде ТАСС.

