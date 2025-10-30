МЕЧ: Киселова е скрила сигнали за "Величие" за документи и източване на държавен ресурс

Повече от 10 дни Наталия Киселова е крила два сигнала до Народното събрание и институциите, свързани с много сериозни документни престъпления и източване на държавен ресурс. Това заяви на извънреден брифинг в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Двата сигнала са от Григор Здравков от Гражданско сдружение "Българска легия Антимафия". Сигналите са изпратени до и.ф. главен прокурор, до президентската институция и до Народното събрание.

По казуса са информирани изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, президентът Румен Радев и всички парламентарни групи в 51-ото Народно събрание.

Радостин Василев разказа, че депутатът от "Величие" Мария Илиева не е попълнила изискуемата декларация за регистрация на партията. Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не я е попълнила, обърна внимание лидерът на МЕЧ.

Друго лице подправило и фалшифицирало декларацията на Мария Илиева - Стилияна Бобчева.

"Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не е попълнила целия фактически състав, за да бъде народен представител. Декларацията се попълва собственоръчно, прилага се към Районната избирателна комисия (РИК) за регистрация и ако твърденията на Григор Здравков, че е бил пряк свидетел, са истина, означава, че парламентарната група на "Величие" има незаконосъобразен депутат, незаконосъобразна партия и трябва да се разпусне", посочи Василев.

В резултат на първия сигнал МЕЧ направили с вещи лица предварителна експертиза на подписите, които се оспорват, че са истински. Използван е сравнителен анализ и предварителните резултати са, че това не е почеркът и подписът на Мария Илиева.

"Ако това е вярно и тези, които са борци за свобода и истинност, са незаконосъобразна група. Ако се установи, че няма попълнена декларация, ще има конституционна криза", предупреди Радостин Василев. По закон Мария Илиева трябва да бъде наказана с 1 до 10 години затвор, като и на нея, и на Стилияна Бобчева трябва да бъде свален имунитетът и да бъдат спрени от допуск до Народното събрание.

Вторият сигнал - отново от "Антимафия", е за субсидията на партия "Величие". В сигнала се твърди, че има данни в Сметната палата за това, че средствата се разходват незаконосъобразно и нецелесъобразно за фирми, свързани с Ивелин Михайлов. В сигналите се споменава, че има жертви на финансова измама, касаещи Албена Пекова, същинският председател на "Величие". Партийната субсидия на партията е нещото, което позволява да има частична партийна независимост на субекти от бизнеса.

Ако "Величие" източват държавата чрез субсидия и за договори по дейности, които не са извършени и в Сметната палата остава незабелязано, това означава, че партията се протектира от председателя на палатата - Димитър Главчев. Над "Величие" има чадър в Сметната палата, изтъкна Василев.

Ще настояваме за извънреден председателски съвет. Ако Мария Илиева не е попълнила декларацията си, не може бъде повече в залата на Народното събрание", подчерта Радостин Василев.

От МЕЧ дадоха и второ изявление, на което присъстваха хора, които твърдят, че са измамени от фирми, свързани с Ивелин Михайлов, включително и от сина на Красимира Катинчарова.