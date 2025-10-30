Тръмп за срещата със Си Цзинпин: Дава оценка 12 по скалата от 1 до 10

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумения с Китай. Той направи това след днешната си среща с китайския лидер Си Цзинпин, която бе възможност за двете най-големи световни икономики да стабилизират отношенията си след месеци на напрежение по търговски въпроси, съобщи Асошиейтед прес.

Преди срещата, продължила час и 40 минути, беше очертан дневен ред, включващ теми като митата, компютърните чипове, редките земни елементи и други спорни въпроси. Тръмп нееднократно изрази увереност, че има възможност да постигне споразумение със Си. И двете страни осъзнават, че не желаят да поемат риск, който би могъл да дестабилизира световната икономика и да навреди на собствените им интереси, отбелязва АП.

По време на полета си към Южна Корея Тръмп каза пред журналисти, че обмисля да намали митата, наложени по-рано тази година върху китайски стоки, във връзка с ролята на Пекин в производството на фентанил. "Очаквам да ги намаля, защото вярвам, че Китай ще ни помогне да се справим с проблема с фентанила. Отношенията с Китай са много добри", заяви той.

Франс прес отбеляза, че въпросът за Тайван не е бил повдигнат по време на срещата му със Си.

"Тайван изобщо не бе споменат. Тази тема не беше обсъждана", заяви Тръмп на борда на "Еър Форс 1".

Пекин претендира за суверенитет над самоуправляващия се остров, чийто най-голям поддръжник е Вашингтон, посочва АФП.

Двамата разговаряха в южнокорейския пристанищен град Пусан - близо до мястото, където по-рано състоя срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Гьонгджу. Тръмп съобщи, че Китай ще прекрати ограниченията върху износа на редки земни елементи и ще започне отново да купува американска соя.

Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12. След това президентът се отправи обратно към САЩ, приключвайки петдневната си обиколка в Азия, включваща посещения в Малайзия, Япония и Южна Корея. Американският държавен глава каза още, че ще посети Китай през април догодина и че се планира и посещение на Си Цзинпин в САЩ.

(БТА)