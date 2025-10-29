Санкции, атаки с дронове и промени на пазара засегнаха енергийния сектор на Русия

На 24 октомври нефтената рафинерии на Руската федерация в Рязан беше принудена да спре дестилацията на суров петрол, след като Украйна предприе удар с дрон. Рафинерията, четвъртата по големина в Русия, е основен доставчик на Москва. Други енергийни съоръжения в градове в Русия, като Белгород, Сочи, Волгоград, Оренбург, Самара, Дагестан и Ростов, също са били обект на украински удари с дронове. Поради тези атаки с дронове се смята , че капацитетът за рафиниране на петрол на Руската федерация вече е намален с 20%, пише за Forbes журналистът Марк Темницки.

Украинската операция срещу Рязан отбеляза дванадесетия си удар срещу руски петролни рафинерии само през октомври, като украинците се стремят да нарушат производството и износа на руско гориво. Междувременно, докато украинците извършваха атаката срещу Рязан, Европейският съюз, Обединеното кралство и Съединените щати обявиха нови пакети от санкции, насочени към руската енергийна индустрия. Тези събития биха могли да се разглеждат като нов набор от опити за оказване на натиск върху Русия да прекрати пълномащабното военно нахлуване в Украйна.

Западните санкции срещу енергийния сектор на Русия

По време на руската инвазия в Украйна, международната общност търси методи за наказание на Руската федерация за започването на войната. Това варира от отстраняване на Русия от различни международни организации, като Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Съвета на ООН по правата на човека, до замразяване на руски активи и премахване на няколко руски банки от международната система за финансови съобщения SWIFT. Много фирми преустановиха дейността си в Русия, а няколко държави по света въведоха таван на цените на руския петрол.

Тези санкции обаче не сложиха край на войната на Русия в Украйна. Вместо това Руската федерация продължи пълномащабното си нахлуване.

Членовете на международната общност вече увеличиха усилията си за различен подход за оказване на натиск върху Русия. Например, ЕС, Обединеното кралство и САЩ наложиха санкции на руската енергийна индустрия. Тези страни твърдят, че Руската федерация използва приходите от енергийния си пазар за закупуване на оръжия и друго оборудване за продължаващото нахлуване в Украйна. Освен това, продажбите от руския енергиен износ помогнаха на руската икономика да остане стабилна, въпреки международните санкции, наложени на руски компании и предприятия. В резултат на това ЕС, Обединеното кралство и САЩ се надяват, че прилагането на нови санкции на руския енергиен пазар ще принуди Русия да прекрати войната в Украйна.

Към днешна дата ЕС е въвел 19 пакета от санкции срещу Русия от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. Санкциите са насочени към руски енергийни, финансови и отбранителни компании. Освен това ЕС е наложил санкции на неруски компании, действащи като посредници на трети страни, които купуват и продават руски суров петрол. И накрая, последните санкции на ЕС са насочени към сенчестия флот - тайна мрежа от петролни танкери и други плавателни съдове, които помагат на Русия да избягва западните санкции, като продава руска енергия. Новият пакет от санкции на ЕС срещу енергийния сектор на Русия, който беше обявен на 23 октомври, е насочен към руски компании като Роснефт и Газпром нефт, както и към трети страни в Китай и Обединените арабски емирства.

По подобен начин Обединеното кралство наложи нови санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“, за да окаже натиск върху енергийната индустрия на Руската федерация. Освен това Обединеното кралство насочи вниманието си към руския скрит флот от петролни танкери. Обединеното кралство преди това наложи санкции на „Газпром нефт“ и „Сургутнефтегаз“ през януари.

Освен опитите на ЕС и Обединеното кралство да окажат натиск върху Русия да прекрати войната си в Украйна, като насочиха усилията си към енергийния сектор на Русия, САЩ също наложиха свои собствени санкции срещу Русия. На 22 октомври Съединените щати обявиха санкции срещу двете най-големи компании на Руската федерация, Роснефт и Лукойл. Освен това, дъщерните дружества на Роснефт и Лукойл бяха обект на санкции. САЩ заявиха, че новите санкции целят „да увеличат натиска върху енергийния сектор на Русия и да намалят способността на Кремъл да набира приходи за военната си машина и да подкрепя отслабената си икономика“. САЩ, под ръководството на президентите Джо Байдън и Доналд Тръмп, продължиха да налагат санкции на руски енергийни компании, както и на трети страни-посредници, по време на руската инвазия в Украйна.

Досега опитите за оказване на натиск върху Русия да прекрати войната са се оказали безрезултатни. Руският президент Владимир Путин също отхвърли ефективността на тези санкции. Някои енергийни експерти обаче смятат, че последните санкции, наложени на руския енергиен сектор от ЕС, Обединеното кралство и САЩ, може да имат нов ефект.

На хартия последните санкции, наложени от ЕС, Обединеното кралство и САЩ върху енергийния сектор на Русия, също изглеждат значителни. Докато провеждах интервю с Тина Долбая, асоцииран сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания, тя ми каза, че „75% от руския износ на петрол сега е обект на санкции от САЩ“.

Въздействието на санкциите върху руския енергиен пазар обаче се материализира бавно. В резултат на това украинците решиха да вземат нещата в свои ръце, за да окажат натиск върху руската енергийна индустрия. Те направиха това, като започнаха кампания срещу руските петролни рафинерии.

През цялата 2025 г. украинците предприеха атаки срещу ключови руски енергийни обекти. The Economist и BBC изчисляват, че украинците са ударили и повредили близо половината от руските рафинерии. Целта на тези украински атаки срещу руската енергийна индустрия е да създадат недостиг на гориво в Русия, при който руснаците ще имат по-малко ресурси за задвижване на превозни средства и машини, използвани за войната в Украйна. Освен това украинските атаки срещу руската енергийна индустрия предизвикаха повишаване на цените и нормиране на горивото в Русия.

За да извършат тези атаки, украинците са използвали безпилотни летателни апарати. Тези дронове, като FP-1 „Fire Point“ и AN-196 „Liutyi“, могат да изминават стотици мили, което им позволява да се насочват към руски петролни рафинерии дълбоко в руска територия. Тези безпилотни летателни апарати разполагат и със сложен софтуер за противодействие на заглушаването на електронната война, което позволява на украинците да организират атаките си с прецизност. И накрая, дронове като Fire Point струват само 55 000 долара, което означава, че за украинците е евтино да извършват тези атаки срещу енергийния сектор на Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства ударите с дронове. В публичното си обръщение през септември украинският президент заяви , че най-ефективните санкции срещу Руската федерация са „пожарите в руските петролни рафинерии, терминали и петролни депа“. Зеленски добави, че ограничаването на руската петролна индустрия „значително ограничава войната [в Украйна]“.

Сега, когато ЕС, Обединеното кралство и САЩ засилват санкциите си срещу енергийния сектор на Русия, ударите с дронове на Украйна може да имат по-вреден ефект върху руската петролна индустрия. Ако бъдат съчетани с други мерки, това би могло да окаже допълнителен натиск върху Русия да прекрати войната си в Украйна.

Сега, с нарастващия натиск върху руската енергийна индустрия, украинците може би ще получат допълнителна огнева мощ, която да използват срещу руските петролни рафинерии. Според The ​​Economist има съобщения, че украинците може би започват да използват крилати ракети FP-5 „Фламинго“. Тези ракети с голям обсег пътуват по-бързо и два пъти по-далеч от дроновете Fire Point и Liutyi, което означава, че украинците могат да нанесат повече щети на руските петролни рафинерии. Това би оказало още по-голям натиск върху руския енергиен сектор.

И накрая, санкциите срещу руската енергийна индустрия и украинските атаки срещу руски петролни рафинерии са повлияли на световните пазари. Според доклад, споделен от Yahoo Finance на 24 октомври, световните енергийни пазари „навлизат в период на подновена нестабилност“ след обявяването на нови западни санкции срещу руските енергийни компании. Санкциите биха могли „да ограничат способността на Русия да продава суров петрол на световните пазари“. Освен това, в доклада на Yahoo Finance се посочва, че ограниченията върху руския енергиен сектор „ще ускорят структурните промени в световната търговия с енергия“. В резултат на това потребителите търсят алтернативни варианти.

Страните извън Европа също започнаха да намаляват зависимостта си от руския енергиен износ. Според The ​​Guardian , санкциите, наложени от ЕС, Обединеното кралство и САЩ на руския енергиен сектор през октомври, доведоха до „незабавно спиране на доставките на руски петрол до най-големите рафинерии в Индия“. По подобен начин доставките на руски петрол бяха спрени и за „най-големите държавни петролни компании в Китай“. Ако индийският и китайският енергийни пазар продължат тази тенденция, тогава Руската федерация ще загуби значителни приходи от износа си на енергия.

Като цяло изглежда, че последните координирани усилия за санкции от ЕС, Обединеното кралство и САЩ срещу руската енергийна индустрия са предизвикали нови разговори и стратегии за това как да се сложи край на войната между Русия и Украйна. Предишни санкции срещу Руската федерация доведоха до загуба на стотици милиарди долари за Русия, но те не успяха да разубедят Русия да прекрати войната си. Вместо това Руската федерация координира действията си със своите партньори и посредници от трети страни, за да подкопае пълния ефект от санкциите, наложени от международната общност. Това позволи на руското нахлуване в Украйна да продължи.

Сега изглежда, че новите санкции, наложени от ЕС, Обединеното кралство и САЩ, могат да имат пагубни последици за Русия. Предстои да видим как Руската федерация ще реагира на последните енергийни санкции и как световните пазари ще се адаптират към новите санкции върху руската енергия. Новият натиск върху руската енергийна индустрия и нейната икономика, съчетан с продължаващите украински удари с дронове по петролни рафинерии, може да се окаже достатъчен, за да принуди Русия да прекрати пълномащабното си военно нахлуване в Украйна.