Хуан Карлос I се възхищава на Франко: Благодарение на него станах крал

Бившият испански крал Хуан Карлос I признава в мемоарите си, че е допуснал сериозни грешки както по време на управлението си, така и след това, предаде агенция EFE, като се позовава на извадки, публикувани във френския печат. В книгата, озаглавена "Помирение", той открито говори за приемането на подарък от сто милиона долара от краля на Саудитска Арабия през 2008 година, което сега нарича "тежка грешка", предаде БНР.

Бившият крал, който живее в Абу Даби, след като бе принуден да абдикира, признава още, че изпитва възхищение към диктатора Франсиско Франко, за когото казва: "Благодарение на него станах крал." Той описва Франко като интелигентен и стабилен лидер, който не е позволил Испания да се разпадне.

Мемоарите, публикувани по повод 50 години от смъртта на Франко, съдържат и признания за лични слабости, неподходящи приятелства и грешки, породени от любов и доверие. Хуан Карлос признава, че е попаднал под влиянието на недобросъвестни бизнесмени и че е станал жертва на финансови интриги, извършвани от негово име.

Той изразява съжаление и за скандалното сафари в Ботсвана през 2012 година, на което бе придружен от германската си любовница — в момент, когато хиляди испанци губеха домовете си заради световната финансова криза.

Въпреки че не говори открито за любовните си афери и за отношенията със съпругата си, кралица София, той загатва, че е огорчен от нейното отдръпване.

Признава и за напрегнати отношения със снаха си, кралица Летисия, чиято поява по думите му "не помогнала на семейното единство". Освен това споделя болката си от дистанцията със сина си — сегашния крал Фелипе VI, който според него му е "обърнал гръб", защото се е чувствал длъжен пред испанския народ.

"Помирение" ще излезе от печат в края на тази седмица във Франция, а през декември и в Испания.