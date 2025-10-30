Рубио: Готови сме да предложим хуманитарна помощ на Куба

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че страната му е готова да предложи хуманитарна помощ на хората в Куба, които са засегнати от урагана "Мелиса”, съобщава Ройтерс, цитирайки съобщението на Рубио от социалната мрежа Х.
"Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, след като причини разрушения в Ямайка.
In the wake of Hurricane Melissa’s devastation of eastern Cuba, the Trump Administration stands with the brave Cuban people who continue to struggle to meet basic needs.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 30, 2025
The United States is prepared to provide immediate humanitarian assistance directly and via local partners…
Стихията премина на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.
Властите определиха урагана като изключително опасен, предупреждавайки за внезапни наводнения, свлачища, срутвания и възможни аварии в язовирите.
Над 735 000 души бяха евакуирани. Повечето са отседнали при роднини или приятели, докато други са настанени в държавни приюти, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. / БТА