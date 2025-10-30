IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Рубио: Готови сме да предложим хуманитарна помощ на Куба

Островната държава беше поразена от урагана “Мелиса”

30.10.2025 | 19:23 ч. 0
Reuters

Reuters

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че страната му е готова да предложи хуманитарна помощ на хората в Куба, които са засегнати от урагана "Мелиса”, съобщава Ройтерс, цитирайки съобщението на Рубио от социалната мрежа Х.

"Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, след като причини разрушения в Ямайка.

Стихията премина на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.

Свързани статии

Властите определиха урагана като изключително опасен, предупреждавайки за внезапни наводнения, свлачища, срутвания и възможни аварии в язовирите.

Над 735 000 души бяха евакуирани. Повечето са отседнали при роднини или приятели, докато други са настанени в държавни приюти, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Марко Рубио САЩ Куба хуманитарна помощ ураган Мелиса
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem