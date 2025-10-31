Камион със заразени маймуни катастрофира, три са избягали, а останалите застреляни

Камион, който е превозвал маймуни от център за биоизследвания, е катастрофирал в американския щат Мисисипи. Три от тях все още са на свобода.

Първоначално бе съобщено, че всички избягали маймуни, с изключение на една, са застреляни. Но по-късно местните власти заявиха, че са успели да „получат информация за точния брой" и са установили, че три маймуни все още са на свобода, пише Би Би Си.

Маймуните са били използвани за изследoвателски цели. Те са били настанени в Националния център за биомедицински изследвания на университета Тулейн в Ню Орлиънс, Луизиана.

Шерифският отдел е предупредил, че маймуните пренасят болести, но по-късно университетът Тулейн заяви, че не са били изложени на „никакъв инфекциозен агент".Не е ясно точно колко маймуни са били първоначално в камиона, кой е собственикът им, къде са били отвеждани, кой ги е транспортирал или защо камионът се е преобърнал, пише Би Ти Ви.

Университетът Тулейн заяви, че животните „не са били транспортирани от Тулейн, не са били собственост на Тулейн и не са били под попечителството на Тулейн".

Видеоклипове, споделени в интернет, показват маймуните, движещи се през високата трева отстрани на магистралата. Виждат се и дървени щайги с етикет „Живи животни".

В първоначалния си доклад служителите цитират шофьора на камиона, който казва, че маймуните са опасни и трябва да се борави с лични предпазни средства.

Това е накарало служителите първоначално да кажат, че маймуните пренасят болести, въпреки че по-късно университетът Тулейн изясни, че това не е така. /бТВ