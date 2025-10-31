IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четирима ранени при взрив на камион цистерна в Германия

Все още не е ясна причината за инцидента

31.10.2025 | 14:21 ч. 1
Кадър: YouTube

Кадър: YouTube

Четирима души бяха ранени при взрив в сервиз за ремонт на камиони, намиращ се близо до бензиностанция в германския град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщи говорител на местната противопожарна служба, цитиран от ДПА.

Двама души с животозастрашаващи изгаряния са транспортирани в болница с медицински хеликоптери.

Противопожарната служба е получила първия сигнал за взрива в 8:16 ч. местно време (9:16 ч. българско време).

Инцидентът е станал, докато са се извършвали ремонтни дейности на камион цистерна. В един момент камионът се е запалил и е последвала експлозия. 

Цялото ремонтно хале е унищожено от пламъците. Щети има и по няколко превозни средства, паркирани в околната индустриална зона. При взрива портата на сервиза е изхвърчала на около 15 метра. Пожарът вече е овладян, но все още не е ясна причината за инцидента.

Местните жители са призовани да не отварят прозорците и вратите си заради гъстя дим, който се носи и по близката магистрала А42.

Град Кастроп-Рауксел се намира на запад от Дортмунд и е част от гъстонаселената Рурска област, която някога е била индустриално сърце на Германия.
(БТА)

 

