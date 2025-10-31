Лукашенко: Беларус няма да се замесва във война при липса на външна агресия

Беларуският президент Александър Лукашенко обеща, че републиката няма да бъде въвлечена във война, освен ако не има външна агресия срещу страната.
„Това са толкова несигурни и сложни времена, че трябва да издържим. Трябва да издържим тези времена. Ако издържим, децата ни ще живеят. Ако не го направим, ще се потопим в тази бездна. В света има повече от 50 конфликта и войни. Не бих искал да участвам в 51. Но ви обещавам, че не искаме да воюваме, че няма да се замесваме в тази война, ако не ни притесняват. Именно това е основната задача на президента и правителството“, цитира БЕЛТА думите на Лукашенко.