IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Лукашенко: Беларус няма да се замесва във война при липса на външна агресия

Това са толкова несигурни и сложни времена

31.10.2025 | 21:12 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Беларуският президент Александър Лукашенко обеща, че републиката няма да бъде въвлечена във война, освен ако не има външна агресия срещу страната.

„Това са толкова несигурни и сложни времена, че трябва да издържим. Трябва да издържим тези времена. Ако издържим, децата ни ще живеят. Ако не го направим, ще се потопим в тази бездна. В света има повече от 50 конфликта и войни. Не бих искал да участвам в 51. Но ви обещавам, че не искаме да воюваме, че няма да се замесваме в тази война, ако не ни притесняват. Именно това е основната задача на президента и правителството“, цитира БЕЛТА думите на Лукашенко.

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лукашенко Беларус война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem