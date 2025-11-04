Тръмп заплашва нюйоркчани: Спрете комуниста Зохран Мамдани или ще си платите

В навечерието на предизвикващите сериозен интерес в страната и по света избори за кмет на Ню Йорк президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха към избирателите - спрете Зохран Мамдани или ще си платите, пише вестник "Гардиън".

"Ако кандидатът комунист Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк, е много малко вероятно да отпусна федерални средства, освен минимално необходимите, за моя любим първи дом", се казва в публикация на Тръмп в "Трут соушъл", цитирана от британското издание.

В рамките на само няколко месеца Мамдани се превърна от неизвестен никому кандидат във фаворит за кметския пост, пише вестник "Телеграф".

Той нахлу на политическата сцена по-рано тази година с широка усмивка и комбинация от популярни видеоклипове в социалните медии и запомнящи се предизборни обещания, посочва британският всекидневник.

Неговите обещания за супермаркети, управлявани от града, замразяване на наемите и безплатна грижа за децата, финансирана чрез увеличение на данъците за богатите, накараха паникьосани милиардери да се надпреварват да осигуряват финансова подкрепа на основния му съперник - Андрю Куомо, коментира изданието.

Въпреки че Тръмп се опита чрез заплахите си да помогне на Куомо, няма съмнение, че ако Мамдани спечели, той би бил полезен политически опонент за Републиканската партия, посочва „Телеграф“.

Влизането на президента в политически спор с кандидата за кмет е от полза и за двамата политици, пише вестник „Вашингтон пост“. Тръмп се опитва да превърне Мамдани в олицетворението на екстремистката лява опозиция, докато обещанията на Мамдани да се противопостави на Тръмп му помагат да обедини скептично настроените към него демократи от дясното крило на партията срещу общия враг, отбелязва изданието.

В политическите траектории на Тръмп и Мамдани има някои поразителни паралели, посочва „Вашингтон пост“. И двамата са нюйоркчани, които се кандидатираха, въпреки че собствените им партийни елити смятаха кандидатурите им за несериозни. И двамата са умели в комуникацията, като се възползват от социалните медии, за да разпространяват посланията си. Техните поддръжници ги смятат за необичайни и автентични фигури в един политически пейзаж, доминиран от фокус групи и опорни точки, обобщава американското столично издание.

Свързани статии Трус: Зохран Мамдани води пред Андрю Куомо на първичния вот за кмет на Ню Йорк

Един от най-забележителните аспекти на политическия успех на Мамдани е, че избирателите знаят точно какво получават, пише вестник „Ню Йорк таймс“.

На нюйоркчани многократно им бе напомняно за радикалните политически позиции на Мамдани, коментира изданието. Той не се притеснява да се нарича социалист и да призовава за значително по-високи данъци и значително разширяване на правомощията на местните власти да регулират пазара на жилищата, посочва "Ню Йорк таймс".

Поддръжниците на свободния пазар не успяват да изложат достатъчно ясно аргументите си срещу идеите му и един евентуален успех на Мамдани би бил предупреждение към подкрепящите бизнеса демократи, че са загубили връзка с редовите поддръжници на партията, пише вестникът.

За най-ентусиазираните поддръжници на Мамдани младежката му енергия и обещанията му за безплатни автобуси и замразяване на наемите са особено привлекателни, заключава "Ню Йорк таймс". (БТА)