"Райнметал" започва изграждането на фабрика за боеприпаси в Литва

Балтийската страна води преговори с "Райнметал" за втори инвестиционен проект

04.11.2025 | 13:33 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Литва води преговори с германската оръжейна компания "Райнметал" за втори инвестиционен проект, съобщи днес съветник на литовския президент, цитиран от Ройтерс. 

Очаква се "Райнметал" да започне днес изграждането на фабрика за боеприпаси в Литва, която се планира да бъде отворена през втората половина на 2026 година. Германската компания ще притежава 51% от нея, а останалите 49% ще бъдат собственост на две литовски компании. 

"Започнахме преговори с "Райнметал" за втори инвестиционен проект", каза пред радио "Жиню радияс" Дейвидас Матулионис, съветник по националната сигурност на президента на Литва.
(БТА)

Литва Райнметал втори инвестиционен проект фабрика за боеприпаси
