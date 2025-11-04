Абсурдно: Има опасност да забранят "Маша и Мечокът" в Русия, детето било прекалено капризно

Детските филмчета вече са под наблюдението на Кремъл. Най-успешният анимационен сериал в Русия, "Маша и Мечокът" рискува да бъде забранен, защото противоречи на традиционните ценности.

Руската продукция предизвика разгорещен дебат сред политици, политолози и писатели. Маша, главната героиня на сериала, е обвинена в капризно поведение и насърчаване на опасен модел на независимост.

Руски политолог критикува малката Маша. Според него четиригодишното момиче всъщност противоречи на традиционните руски ценности, защото е капризно и живее само, което противоречи на идеологията на Кремъл, която не си представя автономно малко момиченце, което не се подчинява на мъжката власт.

Отношението на политолога и тези, които подкрепят неговото мнение, обаче е критикувано от няколко руски писатели, които смятат, че забраната на анимационния сериал би била абсурдна.

"Същността на мисията на тези пазители на морала е да забранят на всички около тях да се смеят", коментира един от тях.

Освен това той цитира други известни анимационни герои, като Маугли и Нилс Холгерсон, като примери. Според него, именно безконтролният живот на детето създава емоционално напрежение и е основа за драма и комедия - като например историите за Хъкълбери Фин и Оливър Туист.

Най-гледаният сериал за предучилищна възраст в света, "Маша и Мечокът", не е единственият, който е предизвикал недоволство в тоталитарните режими. Например, "Мечо Пух" предизвика недоволство в Китай, защото се твърди, че главният герой твърде много прилича на президента Си Дзинпин.