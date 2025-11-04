Русия обвини подкрепата на Италия за Украйна за частичното срутване на средновековна кула в Рим, което предизвика възмущение от страна на италианското правителство.

Румънски работник загина късно в понеделник, след като беше заклещен в продължение на 12 часа под руините на кулата Торе дей Конти от 13-ти век.

Говорителката на Кремъл Мария Захарова днес заяви, че италианската инфраструктура се разпада, защото средствата се пренасочват към подкрепа на военните усилия на Украйна.

"Докато италианското правителство продължава безполезно да пилее парите на данъкоплатците, цяла Италия ще се срине, от икономиката до кулите ѝ", написа тя в своя Telegram канал.

Италианският външен министър Антонио Таяни привика руския посланик в знак на протест и нарече забележките на Захарова вулгарни.

"Тези изявления са срамни и неприемливи в една цивилизована страна", каза той.

Полицията и магистратите в Рим разследват частичното срутване на кулата, която се намира на кръстовището на оживената улица Виа Кавур и пешеходната улица, водеща през Римския форум.

В 11:20 ч. в понеделник външната подпора на 29-метровата кула се срути, привличайки тълпи и пожарникари, които използваха стълби, за да евакуират четирима мъже, участвали в поддръжката на конструкцията.

Един от мъжете, 64-годишен, е откаран в болница с травма на главата и е в критично състояние. В 13:00 ч. имаше друго срутване вътре в сградата, което засегна стълбището и покрива и е изпрати облак прах, който се е издигна през прозорците, точно когато спасителите се опитваха и да извадят пети работник отвътре. Стълбите бяха набързо изтеглени, което принуди служителите да планират как да спасят мъжа, тъй като опасността от срутване на цялата конструкция нарастваше.

Ламберто Джанини, префект на Рим, каза пред държавната телевизионна мрежа Rai, че работникът е бил "изтеглен и откаран в болница с линейка" в 22:00 часа, но че е в "тежко състояние". По-рано той заяви, че "ситуацията е много сложна за пожарникарите" и се надяваше на положителен резултат за заклещения работник, за когото се твърди, че е на около шейсет години. По-късно той почина в болницата.

Джанини каза, че след първоначалното срутване пожарникарите са "поставили известна защита" около заклещения мъж, така че когато се е случило второто срутване, "те очевидно са го защитили".

Зрителите бяха държани на разстояние от набързо издигнати бариери.

Кметът Гуалтиери и италианският министър на културата Алесандро Джули са се срещнали с работниците, които са излезли от конструкцията.

Построена през 1238 г. от Ричард Конти, брат на папа Инокентий III, кулата е била една от многото високи тесни конструкции, построени от богати римляни през Средновековието. Някога е била облицована с мрамор, откраднат от сгради от римската епоха във Форума, който е бил сърцето на древен Рим.

Първоначално висока от 50 до 60 метра, височината на кулата е намалена от срутвания, причинени от земетресения през 14-ти и 17-ти век. Днес тя все още се извисява над Форума, но досега е била предимно игнорирана от туристите.

Работниците в кулата са завършвали проект за реставрация на стойност 6,9 милиона евро, за да създадат ново музейно пространство.