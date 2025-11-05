Сенчестият флот на Путин е под заплаха

Когато Западът наложи ограничения върху износа на петрол от Русия след нахлуването на Владимир Путин в Украйна през 2022 г., се появиха редица практики за поддържане на глобалните доставки от нелоялната държава, пише The Telegraph.

Три години по-късно нещата се ускориха. Използването на подозрителни тактики се е разраснало до нов рекорден брой, след като Обединеното кралство и ЕС увеличиха санкциите си срещу петролните танкери

„През 25-те години, в които отразявам Русия и глобалните петролни потоци, никога не съм виждала нещо подобно на това, с което се сблъскваме сега“, казва Мишел Бокман от компанията за морски данни Windward AI. „Наистина е доста поразително.“

Една от най-разпространените практики е, че санкционираните кораби бързо променят регистрацията на флага си и манипулират сигналите си за проследяване - чрез глобалната система за автоматична идентификация - за да се преструват, че се намират на различни места.

Тази тактика, известна като „spoofing“, се използва особено когато руските кораби извършват незаконни прехвърляния на нефтени товари в морето на кораби, които не са включени в черния списък, като изпират товара точно преди да влезе в пристанищата.

По данни на Windward AI броят на корабите, засегнати от заглушаване на GPS, се е увеличил с 510 % от началото на годината, като между юли и септември е достигнал 11 600.

Незаконните доставки на петрол от Русия са изправени пред повратна точка. Очаква се новите санкции на САЩ срещу Роснефт и Лукойл, две от най-големите руски петролни компании, да бъдат вододел, когато ударят с пълна сила на 21 ноември.

От решаващо значение е, че САЩ заплашват с ядрена опция за вторични санкции срещу финансовите институции, които обработват плащанията по доставки на петрол от тези компании.

Ако Русия иска да продължи да търгува с петрола си – който е жизнената сила на нейната военна машина – ще трябва да прибегне до още по-отчаяни мерки.

Много от традиционните горещи точки за трансфер на руски петрол от кораб на кораб са в международни води край бреговете на Кипър, северното устие на Суецкия канал в Средиземно море и райони извън източните тихоокеански пристанища на Китай, според Бокман.

„Използването на тази конкретна зона край Оман за трансфер на руски суров петрол от кораб на кораб за Индия е нещо, което се разви наистина едва тази година“, казва тя.

Причината Русия бързо да ускори използването на подозрителни практики за корабоплаване е промяната в западния режим на санкции.

Западните съюзници първоначално бавно наложиха мерки срещу руския износ на петрол след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

Вместо санкции, те наложиха ценови таван от 60 долара (46 британски лири) върху руския износ на петрол през декември 2022 г. Това беше предназначено да се опита да навреди на приходите на Русия, без да се изключва руският петрол от световната верига за доставки и допълнително да се повишат цените на петрола по време на енергийната криза. (Цената на суровия петрол Brent надхвърли 110 долара по-рано през 2022 г.).

ЕС наложи собствено ембарго върху руския петрол, но други държави можеха свободно да го купуват, при условие че цената е под тавана. Това се прилагаше чрез застрахователния пазар – корабите не можеха да получат застраховка на западния пазар, ако превозват петрол над тавана, който през септември беше намален до 47,70 долара.

Случиха се две неща. Първо, дестинацията на руския износ на петрол се промени драстично.

През 2021 г. най-големите купувачи на руски петрол са били Китай, Холандия, Италия, САЩ и Южна Корея, според Kpler, платформа за данни, фокусирана върху корабоплавателната индустрия. Последните четири държави вече не купуват руски петрол, а основните купувачи на Москва са Индия, Китай и Турция.

Второ, Путин започна да натрупва скрит флот от стари танкери, които оперират извън западния застрахователен пазар и следователно са в състояние да изнасят руски петрол над ценовия таван.

В отговор западните съюзници се насочиха към санкциониране на отделни кораби от скрит флот, като Обединеното кралство и Европа увеличиха драстично черния си списък тази година.

Към днешна дата Обединеното кралство е наложило санкции на 540 руски търговски кораба, докато ЕС е насочил санкции към 480 (369 от корабите се припокриват).

Бившият президент на САЩ Джо Байдън наложи санкции на 183 кораба в края на президентството си. Като цяло, близо две трети от корабите от скрит флот, идентифицирани от Windward AI, са санкционирани от глобалните регулатори.

Обемът на руския петрол във водата достигна рекордно високо ниво по-рано през октомври, което предполага, че санкциите забавят доставките и правят руския износ много по-неефективен, казва Бокман.

Не са наложени нови санкции на руски търговски кораби. Това несъответствие е благодат за Путин, защото данните показват, че американските санкции имат много по-голямо въздействие от европейските.

В петмесечния период, след като един кораб беше засегнат от санкциите на американската Служба за контрол на чуждестранните активи (Ofac), използването му спадна със 74%, в сравнение със спад от само 31% за засегнатите от санкциите на Обединеното кралство и ЕС, установи Kpler.

Американските санкции удрят много по-силно, защото компаниите имат много по-голямо взаимодействие с финансовата система на Америка поради доминацията на щатския долар.

Това е една от причините, поради които решението на Тръмп сега да се насочи към Роснефт и Лукойл е толкова важно.

Двете петролни компании заедно представляват около половината от общия износ на петрол на Русия. Сега този паричен поток е изправен пред огромен удар.

Заплахата на Америка за вторични санкции означава, че повечето индийски рафинерии, включително Reliance Industries, която купува повече руски петрол от всеки друг бизнес в Индия, спряха покупките на руски петрол веднага след обявяването на санкциите.

Важно е да се отбележи, че това са и първите санкции, които засягат директно руския петрол, а не просто цената му или лекотата, с която може да бъде транспортиран.

Тръмп има глобално свръхпредлагане на петрол на своя страна, което означава, че цените са ниски и президентът на САЩ не се страхува да удари по предлагането и да го повиши по начина, по който го направи Байдън.

Крис Райт, американският министър на енергетиката, сигнализира, че САЩ са готови да бъдат агресивни.

„Можем ли да се откажем от половината руски износ на петрол и все пак да имаме приблизително балансиран пазар на петрол? „Абсолютно можем“, каза той миналата седмица.

Ако САЩ ясно заявят, че ще изпълнят вторичната си заплаха от санкции, руските тактики за избягване ще бъдат принудени да преминат на свръхпроизводство.