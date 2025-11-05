Рюте похвали Румъния, България и Турция за усилията за разминиране на Черно море

НАТО оценява високо усилията на Румъния, България и Турция в Черноморския регион за разширяване на дейностите по разминиране и патрулиране.

Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция в Букурещ с румънския президент Никушор Дан, предаде БГНЕС.

„Румъния осигурява важно лидерство в контекста на Черноморския регион, който, искам да подчертая, има стратегическо значение за целия Алианс“, подчерта той.

„През последните месеци станахме свидетели на руски дронови нарушения на вашето въздушно пространство. Реакцията на НАТО беше бърза и решителна. Независимо от намеренията, НАТО приема тези инциденти изключително сериозно и ще останем бдителни. Възпиращият фактор е основата на нашата отбрана, затова ние заявяваме напълно ясно, че НАТО е готова, решена и способна да направи всичко необходимо, за да защити“, каза още Марк Рюте.

Генералният секретар е категоричен, че не трябва да има никакво съмнение в решимостта на НАТО да защитава Алианса на суша, по море и във въздуха.

Това включва, разбира се, и дейности като Eastern Sentry, които добавят сила и гъвкавост към нашата отбранителна позиция по цялото източно крило – включително и в Черноморския регион. Ние работим съвместно с индустрията, за да осигурим технологиите, артилерията и боеприпасите, които са ни нужни, за да продължим да защитаваме всеки сантиметър от територията на съюзниците. В това отношение Румъния също играе важна роля“, заяви Рюте.

Той омаловажи решението на САЩ да изтеглят част от войските си от Румъния, на фона на опасенията, че това може да е знак за по-широко оттегляне на Вашингтон.

„Мисля, че се придава прекалено голямо значение на този въпрос“, заяви Рюте на пресконференция с румънския президент в Букурещ.

„Подобни промени се случват. Моля, не търсете по-голям смисъл в този ход.“ В подобен стил се изказа и американският президент Доналд Тръмп преди няколко дни.

Миналата седмица Румъния съобщи, че Съединените щати ще изтеглят част от войските си от страната, която граничи с Украйна, но около 1000 американски военнослужещи ще останат.

Вашингтон отрече, че това е стъпка назад в ангажимента му за защита на Европа в момент на засилена тревога от заплахата, идваща от Русия.

Администрацията на Тръмп заяви, че обмисля пренасочване на повече сили, за да се съсредоточи върху други предизвикателства, като Китай.

„САЩ имат голямо присъствие в Европа, то остава, и в рамките на това присъствие те винаги търсят най-добрия начин да използват ресурсите си“, каза Рюте.

„Дори и с тази промяна, американското военно присъствие в Европа остава по-голямо, отколкото е било от много години. Все още има значително повече американски войски на континента, отколкото преди 2022 г.“, добави той.