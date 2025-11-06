Тайфунът "Калмаеги" помете Филипините, 114 жертви

Тайфунът "Калмаеги" удари жестоко Филипините. Броят на жертвите от наводненията и опустошенията, причинени от стихията в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114. Други 127 са обявени за изчезнали, много от които в силно засегната провинция, която все още се възстановява от смъртоносно земетресение, предаде Асошиейтед прес.

Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-администратор на Службата за гражданска защита, заяви, че повечето от смъртните случаи са регистрирани в централната провинция Себу, която беше пометена от "Калмаеги" във вторник, предизвиквайки внезапни наводнения и преливане на реки и други водни пътища.

"Калмаеги" се отдалечи от западната провинция Палаван в Южнокитайско море преди обяд в сряда и се движеше към Виетнам. /БТА