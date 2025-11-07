Фашистки химн в най-голямата православна катедрала в света: Миналото винаги преследва Румъния

По един или друг начин сянката на миналото винаги тегне над Румъния. Този път фашистки химн, изпълнен от детски хор в новооткритата катедрала „Спасение на народа“ в Букурещ, най-голямата православна църква в света, предизвика буря от критики.

Химнът събуди спомени за режима на Йон Антонеску, верен съюзник на нацистка Германия на Адолф Хитлер до 1944 г. Въпреки че сам е извършил Холокоста срещу евреи и роми, Антонеску е запомнен от някои румънски националисти с предполагаемата ера на прогрес под неговото управление, пише испанският El Pais.

Миналият четвъртък, по случай Деня на военното духовенство, Румънската православна църква събра офицери от въоръжените сили на страната, както и министъра на отбраната Ливиу-Йонут Мостяну и началника на Генералния щаб Георгита Влад, в Националната катедрала. Новината се разпространи, когато информационната агенция на Румънската православна църква сподели видеоклип в социалните мрежи, показващ детски хор, който пее „Avem o țara“ (Имаме държава) по време на церемония.

Няколко медии бързо нарекоха песента „фашистка“, приписвайки я на Раду Гир (1905-1975), поет, който става командир във фашисткото правителство в края на Втората световна война и е осъден на 12 години и половина затвор за военни престъпления. Критиките се засилиха. Василе Банеску, бивш говорител на религиозната институция и настоящ член на съвета, който регулира аудиовизуалното съдържание, заяви: „Празничното култивиране в църковната сфера на паметта и текстовете на определени интелектуалци, които някога са се поддали на изкушението на идеологическия демонизъм, независимо дали е фашистки или комунистически, нанася огромни щети на Църквата.“

Румънската православна църква беше принудена да издаде изявление. В него Румънската патриаршия твърди, че песента „е напълно погрешно приписвана на Раду Гир през последните години“ и подчертава, че тя не насърчава „никаква тоталитарна политическа доктрина“. Според институцията, композицията, изпълнена в четвъртък, не е оригиналното стихотворение, а леко модифицирана версия, композирана преди години от монахини в манастира „Диаконешти“.

„Вярваме, че погрешното тълкуване на истинското намерение – да се използва текст с патриотично и религиозно послание – се дължи на кампания за насилствено свързване на образа на Румънската православна църква с политически доктрини, чужди на ученията на вярата, която проповядва“, заяви Румънската патриаршия. Църквата е отпуснала 270 милиона евро за изграждането на новата си катедрала за 15 години. Парите идват почти изцяло от румънската държава – което е предизвикало противоречия – и в по-малка степен от частни дарения.

Александру Флориан, директор на Националния институт за изследване на Холокоста „Елие Визел“ в Румъния, призова съответните власти да осъдят инцидента. „Химн за военното духовенство от виден фашистки боец ​​в новата Национална катедрала, където откриваме и светци, чийто живот е свързан с легионерското движение, е смразяващ акт на екстремистка пропаганда“, добави ръководителят на института, който съхранява паметта на Холокоста.

Разположена на хълм в непосредствена близост до Парламента – известна като Дом на народа, най-голямата сграда за гражданска администрация в света, построена от диктатора Николае Чаушеску – катедралата може да побере до 5000 души. Вътре в църковния комплекс, който е висок 127 метра и обхваща 38 000 квадратни метра, войниците с любопитство наблюдавали 27-те гигантски бронзови врати – всяка с тегло приблизително 800 килограма – и иконостаса, който също е най-големият в света.