Баща и син починаха след нападение на оси в Щатите

Лекар от спешното отделение, който се е грижил за американски баща и син след фаталната им атака от оси в Лаос миналия месец, разказва за последните им моменти.

Йорвю Йианучонгтенг говори пред Associated Press за Даниел Оуен и 15-годишния му син Купър, които починаха, след като бяха ужилени над 100 пъти от оси, докато карали зиплайн в парк.

„Синът беше в безсъзнание и почина след половин час, докато бащата беше в съзнание и почина около три часа по-късно. Направихме всичко по силите си, за да ги спасим, но не успяхме“, казва Йианучонгтенг, който работи в провинциалната болница в Луанг Прабанг.

На 15 октомври Оуен и синът му били в парка "Green Jungle" близо до града Луанг Прабанг. Двамата стигнали края на зиплайна и слизали по дърво, когато били нападнати от осите, уточнява AP.

Даниел и Купър били откарани първо в местна клиника, а след това транспортирани до болница, където пристигнали в критично състояние. И двамата били ужилени десетки пъти и били в тежък анафилактичен шок, казва Йианучонгтенг. Точната причина за смъртта им все още не е обявена.

Лекарят Фаномсай Факан добави, че всичко се случило много бързо и че няма допълнителна информация, пише People.

Според източник, близък до американски дипломати в Лаос, бащата и 15-годишният му син вероятно са били ужилени от стотици азиатски гигантски стършели, съобщи британският The Times. По-късно обаче AP отбеляза, че не е ясно какъв вид оси — включително дали са стършели — са убили двамата.

Паркът заяви по имейл до People тази седмица, че „поднася най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Даниел и Купър Оуен“.

„Смъртта им дълбоко разтърси всички в нашата общност. От момента на инцидента собствениците и екипът ни напълно сътрудничиха на местните власти, посолството на САЩ и опечаленото семейство, за да окажем цялата възможна подкрепа“, посочват от парка. „Официалната проверка вече е приключила и макар вина не да беше вменена на парка, ние оставаме фокусирани върху постоянното оценяване и укрепване на грижата за посетителите и оперативните процедури, където е възможно“, продължава изявлението.