Кремъл официално се отказа от най-големия празник от периода на СССР, 7 ноември - денят на болшевишката революция от 1917 г. Говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че „7 ноември е загубил своята актуалност“.

„7 ноември е загубил своята актуалност, което прави трудно да се прецени каква подкрепа може да има идеята за възстановяване на тази дата“, каза Дмитрий Песков пред журналисти.

Коментарът на говорителя на Кремъл дойде, след като Комунистическата партия на Русия призова за връщане към отбелязването на „празника“.

„Честно казано, все още не съм чул това предложение“, каза Песков. „Трудно е да се каже каква подкрепа може да има това предложение, така че може би първо трябва да получим мнението на други парламентарни фракции и едва след това да правим заключения“, добави той.

Според Песков „е ясно, че от историческа гледна точка този празник е загубил своята актуалност до известна степен, но, от друга страна, трябва да разберем позицията на по-старото поколение, което е празнувало този празник през целия си живот“.

Припомняме, че в нощта на 6 срещу 7 ноември 1917 г. (24 срещу 25 октомври по стар стил) в Петроград се извършва държавен преврат. В продължение на 70 години руснаците и други комунистически нации празнуват така наречената Ноемврийска революция.

Всъщност Руската революция е предизвикана през март 1917 г. с абдикацията на царя и е КОНФИСКИРАНА с преврата на Владимир Илич Ленин. Русия не се предава доброволно на комунистите, има както политическа, така и военна съпротива. Но руските демократични партии нямат практика на управление.

До 1905 г. Русия не е имала истински парламент. За разлика от тях, Ленин, Троцки и техните радикални съюзници са живели дълго на Запад и са знаели как да контролират политическа система в най-уязвимия ѝ етап. Болшевиките са единствените, които се осмеляват да отнемат неограничена власт от царете.