Бензиностанциите на “Лукойл” във Финландия може да останат без гориво

Финландската верига бензиностанции Teboil, собственост на руската "Лукойл", е на път да остане без горива, след като санкциите на САЩ срещу руската частна енергийна компания възпрепятстваха бизнеса ѝ, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

На 22 октомври 2025 г. президентът на САЩ, Доналд Тръмп, наложи санкции срещу руските компании "Роснефт" и "Лукойл", като част от остри мерки в отговор на войната на Русия срещу Украйна. Според новите правила, компаниите, които правят бизнес с дъщерни фирми на тези групи, също могат да бъдат санкционирани.

Възможността за швейцарската търговска компания "Гънвор" да закупи чуждестранните активи на "Лукойл" се провали на 6 ноември, след като американското министерство на финансите я нарече “маронетка на Русия", сигнализирайки, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

“Лукойл” изпитва затруднения да поддържа операциите си в чужбина, включително в Ирак, Финландия и Швейцария.

"Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензиностанции вече нямат определени видове горива, а броят на тези станции, които са изправени пред този проблем, нараства всеки ден", заяви пред местните медии Тони Фликт, директор по маркетинг и комуникации на Teboil.

Компанията Teboil, която е изцяло собственост на Лукойл, има 430 бензиностанции в Финландия, или около една пета от общия брой на бензиностанциите в страната, които възлизат на 2 250 според доклад на индустриалната група за 2024 г. / БТА