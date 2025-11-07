Gunvor се отказа да купува "Лукойл", след като САЩ я нарекоха "марионетка на Кремъл"

Търговецът на суровини Gunvor Group оттегли офертата си за международните активи на санкционирания руски производител на петрол "Лукойл".

Министерството на финансите на САЩ нарече компанията „марионетка на Кремъл“ и заяви, че търговецът на петрол и газ никога няма да получи лиценз. Gunvor отрече обвиненията.

Оттеглянето на Gunvor може да отвори вратата за други претенденти за активите на "Лукойл", които включват рафинерията край Бургас, пише на сайта си Bloomberg TV Bulgaria.

Gunvor оспори коментара на Министерството на финансите в социалните медии, наричайки го „фундаментално дезинформиран и неверен“. Компанията заяви, че ще се стреми да коригира „явно недоразумение“, но засега ще оттегли офертата си.

Коментарът е забележителен обрат след седмица, през която Gunvor води разговори със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ, част от Министерството на финансите, и други органи, отговарящи за санкциите, за да помогне за налагането на позицията си за сделка, която би я превърнала в интегриран колос за производство и преработка на петрол. Gunvor се нахвърли върху активите в края на миналия месец, след като САЩ поставиха "Лукойл" и другия руски петролен гигант "Роснефт" в черния списък, и излизането му може да отвори вратата за други кандидати.

Gunvor също така обяви в четвъртък, че е набрала 2,81 милиарда долара за сделката в кредитна линия, финансирана от американски подразделения на глобални банки. Подобно на други големи търговци на суровини, фирмата финансира по-голямата част от търговията си с петрол, газ и метали по света с банково финансиране.

За търговеца коментарите вероятно ще съживят въпросите за връзките му в Москва във време, когато много участници в петролната индустрия са предпазливи към всякакви връзки с Русия.

Съоснователят на търговеца, Генадий Тимченко, е приятел на руския президент Владимир Путин и когато САЩ му наложиха санкции през 2014 г., имаше и твърдения, че Путин има инвестиции в Gunvor. Компанията отрече твърдението, което беше представено без доказателства, а главният изпълнителен директор Торбьорн Торнквист изкупи дела на руския си партньор в компанията.

За портфолиото на "Лукойл" сделката би представлявала „чисто откъсване“ от руското влияние или контрол, каза Торнквист в интервю за Bloomberg. Той също така изключи продажбата на активите обратно на втория по големина производител на петрол в Русия, ако санкциите бъдат премахнати.

„Gunvor е и винаги е била открита и прозрачна относно собствеността и бизнеса си и повече от десетилетие активно се дистанцира от Русия, спря търговията в съответствие със санкциите, продаде руски активи и публично осъди войната в Украйна“, заяви Gunvor в изявление в четвъртък. „Приветстваме възможността да гарантираме, че това очевидно недоразумение ще бъде коригирано.“

Изявлението на Министерството на финансите в платформата за социални медии X дойде без допълнителни обяснения. Министерството на финансите на САЩ не отговори на искане за коментар относно публикацията в социалните медии.

Голяма сделка

"Лукойл" шокира пазара, когато обяви сделката миналия четвъртък. Lukoil International отчете стойност на собствения капитал от 21 милиарда долара през 2023 г. - повече от три пъти стойността на собствения капитал на Gunvor.

Активите за продажба се състоят от глобално производство нагоре по веригата, еквивалентно на броя барели, изпомпвани дневно от Еквадор, ключови крайбрежни рафинерии в България и Румъния и мрежа от бензиностанции, която се простира от Ню Йорк до Истанбул.

Вече един от най-големите търговци на петрол и втечнен газ, сделката би превърнала Gunvor в един от най-големите производители на суровини и в хибриден производител, като се издигне от нулев капацитет за добив до около 440 000 барела петрол и кондензат, според изчисления на Bloomberg - почти колкото Diamondback Energy Inc., един от най-големите независими производители в Пермския басейн.

Междувременно на петролния пазар анализаторите ще следят как оттеглянето на офертата на Gunvor ще се отрази на предлагането, ако властите на САЩ, Обединеното кралство и Европа не предоставят удължаване на лиценза на "Лукойл" за привършване на сделки.