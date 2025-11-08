IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

204 станаха жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините

Нова стихия приближава страната

08.11.2025 | 11:03 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините достигна 204, като 109 души все още са в неизвестност, обяви националната служба за бедствията днес, предаде ДПА, допълвайки, че към страната приближава нов мощен тайфун.

Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища в централни провинции на страната.

Властите предупредиха жителите да се подготвят за още проливни дъждове, защото обширна територия е застрашена от тайфуна "Фун-уон". Възможно е отново да бъдат връхлетени райони, вече засегнати от "Калмаеги".

Прогнозите на националната метеорологична служба на Филипините сочат, че "Фун-уон" може да достигне скоростта на супертайфун днес или утре сутринта.

В момента той развива максимална скорост от 140 километра в час, като поривите на съпътстващите ветрове достигат до 170 км/ч.

Около 8,4 милиона души евентуално може да бъдат засегнати от "Фун-уон", в това число 5,7 милиона, които живеят по крайбрежието на Филипините, обяви правителството.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тайфун Филипини наводнения
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem